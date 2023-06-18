高雄兩大農業節暑假登場 旅行社帶團參加最高可補助6000元

高雄市地幅遼闊，盛產許多新鮮農產，為協助農業觀光發展，高雄市府觀光局宣布，國內旅行社只要帶團參加暑假期間美濃野菜節、大崗山龍眼蜂蜜文化節的「夏祭新鮮市」活動，每團最高補助6000元，邀全國民眾體驗高雄豐富農業文化。

觀光局長高閔琳說，高雄是水果之都，一年四季都有不同時令農產水果，市府農業局今年整合公所及在地農會推出「夏祭新鮮市」系列活動，串聯連鎖餐飲業者、量販業者共同促銷，搭配觀光局去年廣受好評的「高雄國內旅遊團體補助計畫」來推廣給全國民眾。

搭配這次「夏祭新鮮市」活動，觀光局鼓勵旅行社組團送客到高雄參加美濃野菜節或大崗山龍眼蜂蜜文化節，藉由指定農業活動順遊周邊景點，包含美濃湖、東門樓、粄條街以及崗山之眼、航空教育展示館、田寮月世界等，帶動高雄區域觀光景點及旅遊商機。