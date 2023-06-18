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高雄兩大農業節暑假登場 旅行社帶團參加最高可補助6000元

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄暑假有兩大「夏祭新鮮市」農業活動，觀光局推團客加碼補助每團最高6000元。圖／高市府觀光局提供
高雄暑假有兩大「夏祭新鮮市」農業活動，觀光局推團客加碼補助每團最高6000元。圖／高市府觀光局提供

高雄市地幅遼闊，盛產許多新鮮農產，為協助農業觀光發展，高雄市府觀光局宣布，國內旅行社只要帶團參加暑假期間美濃野菜節、大崗山龍眼蜂蜜文化節的「夏祭新鮮市」活動，每團最高補助6000元，邀全國民眾體驗高雄豐富農業文化。

觀光局長高閔琳說，高雄是水果之都，一年四季都有不同時令農產水果，市府農業局今年整合公所及在地農會推出「夏祭新鮮市」系列活動，串聯連鎖餐飲業者、量販業者共同促銷，搭配觀光局去年廣受好評的「高雄國內旅遊團體補助計畫」來推廣給全國民眾。

搭配這次「夏祭新鮮市」活動，觀光局鼓勵旅行社組團送客到高雄參加美濃野菜節或大崗山龍眼蜂蜜文化節，藉由指定農業活動順遊周邊景點，包含美濃湖、東門樓、粄條街以及崗山之眼、航空教育展示館、田寮月世界等，帶動高雄區域觀光景點及旅遊商機。

觀光局說明，國內旅行社只要組團15人以上團體、安排兩天一夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可依「高雄國內旅遊團體補助計畫」申請補助一晚住宿費，平日住宿每團補助5,000元，假日住宿每團補助4,000元，「農業旅遊版」則需參與指定農業活動，即多加碼補助1,000元，每團最高補助6,000元，送客至高雄品嘗當令水果及農特產。

團客參加完美濃野菜節活動，可順遊周邊美濃湖，享受湖光山色景致。圖／高市府觀光局提供
團客參加完美濃野菜節活動，可順遊周邊美濃湖，享受湖光山色景致。圖／高市府觀光局提供
觀光局推動農業文化活動觀光，能順勢帶動周邊景點發展。圖為田寮月世界獨特「惡地形」。圖／高市府觀光局提供
觀光局推動農業文化活動觀光，能順勢帶動周邊景點發展。圖為田寮月世界獨特「惡地形」。圖／高市府觀光局提供

觀光局 住宿 旅行社

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