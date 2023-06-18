有請無形文資保存者！高史博邀藝師傳承民俗扎根工藝
高雄市立歷史博物館推廣無形文化資產保存，今年邀請四位登錄高雄市無形文化資產保存者，藝師陳志良、馮進興藝師、蘇榮仁與鼓山地嶽殿吉勝堂八家將，推出8場「一心一藝：高雄市無形文化資產推廣活動」，透過藝師專業講解、示範及手作體驗，讓文化資產保存觀念在生活中實踐、傳承與扎根。
首先登場的是傳統工藝「傳統彩繪」保存者蘇榮仁藝師於7月15日「吉祥圖騰檜木手機架」，與7月29日「賜福‧四蝠檜木杯墊」兩場體驗活動，從毛筆打稿、上墨線勾勒圖騰開始，最後上色完成富含吉祥寓意又實用作品。
傳統表演藝術及民俗保存者「鼓山地嶽殿吉勝堂八家將」，8月12日帶來適合親子體驗的八家將「護佑小將出任務」。8月19日的「合境平安‧跟著將爺出巡去」，將前往鼓山地嶽殿認識廟宇建築與家將文化，再回到高史博繪製精緻的將爺臉譜小面具。
藝師陳志良是傳統工藝「糊紙」保存者，9月9日推出「泮水荷香蓮花池」，結合高雄市景點「蓮池潭」意象，讓搖曳生姿的蓮花擺飾增添生活恬淡色彩。9月10日推出「一盞明燈‧糊紙燈籠」，讓民眾體驗簡易版的「路頭燈」製作，從燈籠骨架紮起，再進行燈籠面糊紙與裝飾。
傳統工藝「傳統彩繪」保存者馮進興，9月24日、10月7日帶來「富貴牡丹玻璃彩」，參加者將會在課程中進行拓稿、填色、疊色、暈色等技法，特別是玻璃彩需要反面畫，將會是學員的挑戰。
高史博代理館長李旭騏表示，高史博推行無形文資不遺餘力，適逢暑假期間，首次邀請四位橫跨傳統工藝、民俗、表演藝術等類別的保存者，從體驗活動讓大眾認識傳統藝術之美與保存的重要性，進而銜接日後傳藝人才培訓相關課程，期盼更多有志者加入，傳承文化資產。
「一心一藝：2023高雄市無形文化資產推廣活動」系列推廣課程分為7至8月、9至10月兩階段報名，6月21日開放第一階段報名，8月16日開放第二階段，課程費用與說明及成果發表活動相關資訊可至高史博官網或臉書搜尋「高雄市立歷史博物館」粉絲專頁。
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