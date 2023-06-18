有請無形文資保存者！高史博邀藝師傳承民俗扎根工藝

高雄市立歷史博物館推廣無形文化資產保存，今年邀請四位登錄高雄市無形文化資產保存者，藝師陳志良、馮進興藝師、蘇榮仁與鼓山地嶽殿吉勝堂八家將，推出8場「一心一藝：高雄市無形文化資產推廣活動」，透過藝師專業講解、示範及手作體驗，讓文化資產保存觀念在生活中實踐、傳承與扎根。

首先登場的是傳統工藝「傳統彩繪」保存者蘇榮仁藝師於7月15日「吉祥圖騰檜木手機架」，與7月29日「賜福‧四蝠檜木杯墊」兩場體驗活動，從毛筆打稿、上墨線勾勒圖騰開始，最後上色完成富含吉祥寓意又實用作品。

傳統表演藝術及民俗保存者「鼓山地嶽殿吉勝堂八家將」，8月12日帶來適合親子體驗的八家將「護佑小將出任務」。8月19日的「合境平安‧跟著將爺出巡去」，將前往鼓山地嶽殿認識廟宇建築與家將文化，再回到高史博繪製精緻的將爺臉譜小面具。

藝師陳志良是傳統工藝「糊紙」保存者，9月9日推出「泮水荷香蓮花池」，結合高雄市景點「蓮池潭」意象，讓搖曳生姿的蓮花擺飾增添生活恬淡色彩。9月10日推出「一盞明燈‧糊紙燈籠」，讓民眾體驗簡易版的「路頭燈」製作，從燈籠骨架紮起，再進行燈籠面糊紙與裝飾。

傳統工藝「傳統彩繪」保存者馮進興，9月24日、10月7日帶來「富貴牡丹玻璃彩」，參加者將會在課程中進行拓稿、填色、疊色、暈色等技法，特別是玻璃彩需要反面畫，將會是學員的挑戰。

高史博代理館長李旭騏表示，高史博推行無形文資不遺餘力，適逢暑假期間，首次邀請四位橫跨傳統工藝、民俗、表演藝術等類別的保存者，從體驗活動讓大眾認識傳統藝術之美與保存的重要性，進而銜接日後傳藝人才培訓相關課程，期盼更多有志者加入，傳承文化資產。