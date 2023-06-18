防強降雨釀災！高雄市府拿出「法寶」演練 助養殖業抗災
極端氣候近年在全球帶來災情，近期進入汛期，南部地區雖喜獲甘霖，但就怕短延時強降雨恐成水患，高市府海洋局日前邀集永安、彌陀區公所及漁會等人員，預防性演練移動式抽水機設置，強化防洪能力。
海洋局表示，高雄永安及彌陀兩區，為養殖漁業主要魚塭集中區域，且為排水下游地勢較低的區域，每逢豪雨或颱風，魚塭若排水不及，難免發生雨後民眾發現地面積水處竟有石斑魚的情況。
由於，大水氾濫若水產物易溢流出魚塭，恐讓養殖業者損失百萬甚至千萬，海洋局為保護漁民的生計和養殖產業的永續發展，就必須確保在汛期時迅速應對洪水災害。
海洋局於6月15日選在永安、彌陀辦理2場次「6-8吋移動式抽水機」設置，俾於豪大雨時透過抽水機運轉排除積淹水，與以往大型抽水機相比，6-8吋移動式抽水機，不僅架設時間短，更具機動性。
「防汛演練，增強單位應變力，相當重要!」彌陀區漁會林宏政主任表示，透過移動式抽水機演練，能有效在汛期間保護養殖產業。
海洋局呼籲，養殖業者在汛期前應強化維護塭堤和疏通排水設施，檢修備用發電機能否正常使用並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常。
除此之外，海洋局提醒，必要時業者應於塭堤加設防護網，以減少魚塭溢堤或潰堤時，因養殖物流失而造成之損失，為防短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物，應提早做足防汛因應準備。
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