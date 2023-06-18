下雨積水現魚蛙 市議員提議廢棄泳池轉型冰宮

占地面積1155坪的高雄小港市立游泳池，10年前因委外經營業者退場荒廢至今，運動發展局近期計畫將此空間活化利用。高雄市議員黃彥毓希望運發局在規劃前，要先傾聽在地民眾需求，可考量轉型設置高雄首座冰宮。運發局局長侯尊堯說，將會和小港里長和當地社團討論後辦理公民參與，讓居民共同決定小港游泳池未來的轉型方向。

高市議員黃彥毓說，小港游泳池現狀十分殘破，硬體設備不僅有燈具故障、天花板剝落的情況，近期更因高雄降雨頻繁，讓荒廢的游泳池積水一片，猶如廢墟。更誇張的是，積水裡甚至可見小魚和青蛙悠游其中，如此慘況讓他不禁調侃，難道是運發局用心良苦，在水裡放養小魚來吃孑孓預防登革熱？

黃彥毓說，高雄有不少滑冰運動愛好者，熱衷參與冰上曲棍球、花式滑冰或競速滑冰等項目，許多國際賽事中也都拿到不錯佳績，例如高雄冰球女將黃筠筑也曾獲得U18世界盃1級B組大會最佳前鋒，來自高雄的疾速飛鷹冰球隊更勇奪過香港5S國際球錦標賽U10組冠軍，冰球實力備受國際關注。

但可惜的是，義大冰宮關閉後，冰球球員沒了練習場地，僅能以直排輪溜冰場克難練習。但反觀台北市有小巨蛋冰上樂園和大直極光滑冰場、新北市有土城運動中心；興建中的台中市北屯國民運動中心也有規畫專業滑冰場，桃園市有台灣之新滑冰場，台南市有追風冰上世界，六都中唯獨高雄沒滑冰場，建議小港游泳池未來可考慮設置首座官方滑冰場。

運動發展局局長侯尊堯表示，近期因降雨量多導致泳池積水，會盡快派員清除。至於泳池轉型利用，近期會先和小港各里的里長和社區發展協會舉行座談討論需求，7月1日會再辦理公民參與傾聽小港居民意見，再來決定小港游泳池未來的轉型方向。