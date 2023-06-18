墾丁防鹿衝車禍 加裝路燈、軟圍籬

墾丁國家公園野放梅花鹿繁衍近2千隻，近2年每年發生10起鹿穿越馬路「鹿衝」車禍，地點多在台26線往社頂部落公園路段，墾管處除加裝路燈，也在架設長軟圍籬。另遊客日前夜闖綠島梅花鹿園區，腳踹踢梅花鹿，台東縣動物防疫所接獲舉報調查，認定虐待動物，昨開罰1萬5千元。

屏科大野生動物保育研究所前所長裴家騏建議，金門導入架設路邊的折射鏡，透過影像折射原理，讓梅花鹿不敢靠近馬路，是物理性防制方法；台東縣流浪動物關懷園地組長林蕙婷說，支持開罰任何違反動保法行為，對於故意行為，建議公布姓名，或以最高罰則處分，達到嚇阻效果。

墾管處因應梅花鹿突然奔跑，穿越馬路造成「鹿衝」車禍，在墾丁社頂、龍磐公園和恆春龍鑾潭等出沒熱區，設有大型交通警示標誌，提醒駕駛人行經該路段減速，每年仍發生多起車禍，墾管處6年前加保梅花鹿「鹿衝」造成的傷亡和財損意外險，近2年每年增至10件。

「暗夜突衝出，駕駛防不勝防！」墾丁里長劉琴鳴說，公園路是遊客到墾丁森林公園和社頂自然公園要道，5月底發生機車騎士凌晨撞鹿、人鹿雙亡車禍，近期至少又有二起差點撞上，居民都擔心是下個倒楣鬼。

綠島梅花鹿「強強」（中）被陳男腳踹後，一度害怕、躲柵欄內不敢出門。記者卜敏正／攝影

墾管處說，本月初已緊急加裝3座路燈，上周會勘後，選在370米長直線段道路左側，搭配既有綠籬，架設不會造成傷害軟性圍籬，阻隔鹿穿越馬路，本月下旬完工。

另陳姓男子上月14日到綠島旅遊，夜間私闖綠島梅花鹿生態園區，拍攝拉梅花鹿玩鬧並用腳踹梅花鹿影片，造成梅花鹿害怕、躲柵欄內不敢出門。陳還將影片傳網路，經網友檢舉，縣府經警方協助，確認當事人身分。

農業處長許家豪表示，動物防疫所訪查園區，確認遭踹踢梅花鹿無明顯外傷，經獸醫師診治也無大礙，評估該遊客犯後深具悔意並與飼主和解，動防所依動保法罰處1萬5千元。