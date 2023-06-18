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議員實測 高捷轉乘輕軌標示不清楚

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
市議員鄭孟洳身高168公分，踮腳尖也掃不到QR碼。圖／鄭孟洳提供
市議員鄭孟洳身高168公分，踮腳尖也掃不到QR碼。圖／鄭孟洳提供

高雄捷運、輕軌路網愈來愈廣，議員鄭孟洳實測發現，走出捷運站後找不到路轉乘輕軌，地圖QR碼設置太高，須踮腳尖才能掃，也沒有英文譯名，不符國際城市要求。捷運局長吳義隆表示，將會同捷運公司全面檢討，提供乘客更便利服務。

高雄輕軌預計年底成圓，現階段南高雄可在捷運紅線凱旋站，徒步至前鎮之星站轉乘輕軌，北高雄可透過捷運紅線凹仔底站，通往輕軌愛河之心站，橘線也有西子灣站可轉乘。

議員鄭孟洳質詢指出，便利的大眾運輸系統是城市進步指標之一，日前她搭捷運至凱旋站下車，準備轉乘輕軌，出站後竟找不到路，標示牌在遙遠的對面馬路，途中遇見多名路人找不到輕軌站，也有遊客疑惑如何去西子灣。

鄭孟洳說，她與團隊抵達前鎮之心站，想看周邊景點地圖卻發現看不到，因為地圖過高，以她身高168公分還看不清楚，155公分女助理更辛苦，遑論輪椅族。身材高䠷的外國人雖看得清楚，不過圖示無英文，看清楚也沒用。鄭孟洳表示，過往搭乘日本熊本及鎌倉大眾運輸系統，資訊清楚又完整，出遊無障礙。大運運輸不是蓋好就沒事，要讓民眾使用方便，否則沒人看得懂、沒人會用，非常可惜。

高雄輕軌 捷運 議員

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