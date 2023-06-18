屏縣議員報案遭騷擾 警偵辦太慢致歉

屏東縣議員許馨勻上月9日參加造勢活動，遭1男子趁人潮從後方緊貼騷擾，造成極大不適，報案後警方遲未見偵辦結果，還要她到地檢署再次陳述受害過程，違背減述作業；縣長周春米也認為偵辦速度太慢；警方表示，涉案人疑外地大學生，已發通知書21日前到案說明。

屏縣警局長蔡文峰昨向許馨勻致歉，坦言偵辦速度和時間確有延遲，後續會管控檢討，並承諾後續性騷相關案件，將啟動重大刑案辦案模式介入，擴大偵查能量。

許馨勻表示，上月9日晚參加郭台銘屏東造勢大會，當時隨隊進場走往舞台，1名年輕男子似乎刻意緊貼她後方，讓她感到噁心不適、非常不舒服，過程中不斷閃躲，事後想「不能就這樣算了」，親友也鼓勵她「一定要報案！」

她說，當天找律師諮詢，11日到潮州警分局報案、製作筆錄，警方當天就將案件移送屏東警分局，但過10多天，到5月23日都未接獲任何消息，詢問進度，承辦員警卻帶她到地檢署再做一次筆錄。

她批評，報案時已鎖定嫌疑犯身分，也把相關資料交給警方，至今月餘都無下文，讓人質疑警局辦案效率，一點作為都沒有。

「非常不滿意！」周春米說，感佩議員申訴勇氣，已指示警察單位配合地檢署還議員公道，並呼籲任何人遭性騷，都應勇敢站出來，警方絕對會全力偵辦。