高市府突檢11家粽子店 這間曾獲米其林畢比登推薦

端午節即將來臨，高雄市政府為了保障民眾食用端午節應景食品衛生安全，並了解市場粽子供應情形，昨、今兩日突檢11家販售粽子的店家，對商品物價進行稽查。相較去年同時期價格，孫家肉粽、三和市場（第23號攤位）、家樂福及去年獲得米其林必比登推薦的菜粽李未調漲，其餘店家因原物料調漲，部分粽子品項價格略為調漲1元至5元。

高雄市政府分別由副秘書長陳盈秀、張家興率衛生局及行政暨國際處消保官，聯合稽查高雄市11家販售粽子店家。市府消保官說，除了4家的粽子未調漲，其餘7家有部分粽子品項調漲1元至5元，調漲1元的是類似一口粽的肉粽，從12元漲為13元，也有店家把特製肉粽由60元調漲為65元，但同店的菜粽價格未調漲。

衛生局說，此次端午節應景食品抽驗，包含粽子、肉品、鹹蛋黃、香菇、蝦米、栗子等，稽查66家共計抽驗93件食品，依檢體類別不同分別檢驗動物用藥、衛生標準、防腐劑、著色劑、殺菌劑、漂白劑等項，檢驗結果均與規定相符。

衛生局表示，端午節氣候炎熱，應景食品應注意保存溫度，冷凍攝氏-18℃以下、冷藏攝氏7℃以下，以避免微生物滋長。選購端午節應景食品時，選擇信譽良好、衛生良好的製造或販售場所購買，品嚐美味粽子外，也可搭配蔬果食用及適度運動，才能吃的安心又健康。

市府消保官表示，將持續嚴密監控產品價格的合理性，不定期啟動稽查，保障消費者權益。若民眾認為業者販售粽子有不合理漲價情形，可電話直撥1999市民服務專線或1950消費者服務專線反應，同時也呼籲業者不要哄抬價格，以免觸法。