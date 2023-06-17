小屁屁潰爛!高雄公托不當照護 市府今稽查委辦6間機構
新北幼兒園餵藥風波還未落幕，高雄市議員白喬茵今質詢時揭露，右昌公托中心1年竟發生5起不當照護事件，社會局今天前往該市府委辦單位「台灣兒童及少年福利促進學會」所營運的4家公托及2間公共托育家園進行稽查，暫無嚴重違規情況發生。
白喬茵指出，陸續有家長指出右昌公托中心狀況連連，共5名幼兒家長投訴。其中，有2名幼童疑似被保母用身體重量壓腿；1名男童因保母久未換尿布，造成臀部潰爛；1名幼童經監視器發現遭保母夾手，另1名幼童情緒不穩，返家後出現咆哮、推人等暴力舉動。
高雄市府社會局兒少福利科長何秋菊指出，針對白議員所提五起不當照護事件，其中4起案件，疑有3名保母有不當照護情況，社會局已派社工啟動進行調查，3名保母若如違反兒少法，依第49條將裁罰最重60萬元，視其情節輕重，規定終身不得任用為教育人員，或應議決1至4年不得任用為教育人員。
由於，該委辦單位「台灣兒童及少年福利促進學會」除右昌公托中心外，另有辦理4家公托及2間公共托育家園，何秋菊表示，若該單位違反兒少法第83條，將命限期改善，否則最高裁罰30萬元；如情節嚴重，命停辦，至於後續相關標案，該單位將因此承接經驗，做為後續評選項目。
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