快訊

招架不住了？烏克蘭用西方軍火大反攻 俄國防部長：俄軍需要更多戰車

侯友宜後院失火支持度被超車 綠營「打侯冷柯」戰略轉彎

驚悚瞬間曝光！台北車站旁建案「天降鋼筋」砸車 工人嚇瘋連喊完了

小屁屁潰爛!高雄公托不當照護 市府今稽查委辦6間機構

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市右昌公托中心為楠梓區相當熱門的托育中心，不少家長排隊等入學。記者古和純／攝影
高雄市右昌公托中心為楠梓區相當熱門的托育中心，不少家長排隊等入學。記者古和純／攝影

新北幼兒園餵藥風波還未落幕，高雄市議員白喬茵今質詢時揭露，右昌公托中心1年竟發生5起不當照護事件，社會局今天前往該市府委辦單位「台灣兒童及少年福利促進學會」所營運的4家公托及2間公共托育家園進行稽查，暫無嚴重違規情況發生。

白喬茵指出，陸續有家長指出右昌公托中心狀況連連，共5名幼兒家長投訴。其中，有2名幼童疑似被保母用身體重量壓腿；1名男童因保母久未換尿布，造成臀部潰爛；1名幼童經監視器發現遭保母夾手，另1名幼童情緒不穩，返家後出現咆哮、推人等暴力舉動。

高雄市府社會局兒少福利科長何秋菊指出，針對白議員所提五起不當照護事件，其中4起案件，疑有3名保母有不當照護情況，社會局已派社工啟動進行調查，3名保母若如違反兒少法，依第49條將裁罰最重60萬元，視其情節輕重，規定終身不得任用為教育人員，或應議決1至4年不得任用為教育人員。

由於，該委辦單位「台灣兒童及少年福利促進學會」除右昌公托中心外，另有辦理4家公托及2間公共托育家園，何秋菊表示，若該單位違反兒少法第83條，將命限期改善，否則最高裁罰30萬元；如情節嚴重，命停辦，至於後續相關標案，該單位將因此承接經驗，做為後續評選項目。

高雄市右昌公托中心今天爆出一年5起不當照護事件。記者古和純／攝影
高雄市右昌公托中心今天爆出一年5起不當照護事件。記者古和純／攝影

保母 白喬茵 托育

延伸閱讀

高市公托爆發不當照顧 社會局：最高裁罰60萬

玩高雄像解謎 吳鳳大讚旅遊數位體驗 「超酷」

強化幼兒照顧 台南市府促落實「託藥5步驟」SOP

議員爆右昌公托男童臀部潰爛 陳其邁：已指示社會局徹查

相關新聞

台南本土登革熱4天增至8例 高雄熱區病媒蚊密度因雨升高

台南仁德區從6月13日出現今年全台第一例本土登革熱病例以來，短短4天已經增至8例。高雄市衛生局長黃志中說，台南仁德與北高...

議員鄭孟洳上街實測 從捷運站找不到路轉乘輕軌

高雄捷運、輕軌路網愈來愈寬廣，不過議員鄭孟洳實測發現，走出捷運站後找不到路轉乘輕軌，輕軌路線QR碼必須踮腳根才能掃，地圖...

小屁屁潰爛!高雄公托不當照護 市府今稽查委辦6間機構

新北幼兒園餵藥風波還未落幕，高雄市議員白喬茵今質詢時揭露，右昌公托中心1年竟發生5起不當照護事件，社會局今天前往該市府委...

高市公托爆發不當照顧 社會局：最高裁罰60萬

高雄市現有53處公托中心，預計在3年後達85處。高市議員白喬茵今日揭發右昌公托中心不當照顧引發父母憂心。高市社會局表示，...

影／屋頂隨時可能崩坍...兩兄弟相依為命 蝸居高雄懸命一線

高雄66歲「阿發伯」長年臥床，平日由輕度智能障礙的胞弟照顧生活，灌食、換尿片是生活的日常，相依為命的兩兄弟住陋巷內，不僅...

高雄大小里人口數差190倍 陳其邁：人口非整併唯一標準

高雄市最大里人口4.5萬人、最小里308人，相差約190倍。高市議員張漢忠指出，大小里人口落差懸殊，前市長謝長廷至今都未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦