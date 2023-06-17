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高市公托爆發不當照顧 社會局：最高裁罰60萬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市現有53處公托中心，預計在3年後達85處。高市議員白喬茵今日揭發右昌公托中心不當照顧引發父母憂心。高市社會局表示，已依兒少法展開調查，如違法將裁罰6萬至60萬元，今天同步派員至同一單位承辦的6家公托或家園檢查，將加強輔導托嬰中心遵循服務指引。

白喬茵接獲家長投訴，去年啟用的右昌公共托嬰中心發生各式各樣照顧不當，一名男童因太久沒換尿布導致臀部及生殖器紅腫、潰爛，另名幼童手背被櫃門夾傷紅腫，以及老師不當圈腿固定幼兒，這些不當照顧全發生在同一家公托中心。

社會局表示，有關右昌公托家長陳情的不當照顧行為，社會局同樣無法容忍，社會局會依兒少法進行調查，會同專家討論對兒少身心健康之影響，行為人如違反兒少法第49條裁罰6萬至60萬元。

白喬茵服務處也揭露，右昌公托由台灣兒童及少年福利促進學會承辦，此單位也承接其他公托中心。社會局強調，今天已派員至此單位承辦的6家公托及家園進行檢查，如違反兒少法第83條會要求限期改善，未改善裁罰3萬至30萬元；如情節嚴重會命令停辦，將全面加強輔導托嬰中心，要求應遵循托育服務指引，落實照顧行為。

高雄市右昌公托中心爆發不當照顧，一名幼童的手因為老師關櫃門未注意而被夾傷。圖／白喬茵服務處提供
高雄市右昌公托中心爆發不當照顧，一名幼童的手因為老師關櫃門未注意而被夾傷。圖／白喬茵服務處提供

兒少法 白喬茵 托嬰

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