高市公托爆發不當照顧 社會局：最高裁罰60萬

高雄市現有53處公托中心，預計在3年後達85處。高市議員白喬茵今日揭發右昌公托中心不當照顧引發父母憂心。高市社會局表示，已依兒少法展開調查，如違法將裁罰6萬至60萬元，今天同步派員至同一單位承辦的6家公托或家園檢查，將加強輔導托嬰中心遵循服務指引。

白喬茵接獲家長投訴，去年啟用的右昌公共托嬰中心發生各式各樣照顧不當，一名男童因太久沒換尿布導致臀部及生殖器紅腫、潰爛，另名幼童手背被櫃門夾傷紅腫，以及老師不當圈腿固定幼兒，這些不當照顧全發生在同一家公托中心。

社會局表示，有關右昌公托家長陳情的不當照顧行為，社會局同樣無法容忍，社會局會依兒少法進行調查，會同專家討論對兒少身心健康之影響，行為人如違反兒少法第49條裁罰6萬至60萬元。