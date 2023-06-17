影／屋頂隨時可能崩坍...兩兄弟相依為命 蝸居高雄懸命一線

高雄66歲「阿發伯」長年臥床，平日由輕度智能障礙的胞弟照顧生活，灌食、換尿片是生活的日常，相依為命的兩兄弟住陋巷內，不僅家徒四壁，天花板隨時可能坍塌，牆壁也潮濕發霉，衡山行善團2團獲知這對貧苦兄弟的處境，今天動員幫忙翻修，讓兩人免於房屋倒塌的威脅，勉強有個安全的避風港。

「阿發伯」的家位在高市鼓岩國小側邊巷道內，巷道隱蔽，連導航幾乎都找不到。他們的房子老舊殘破，石綿瓦屋頂為防漏水曾加覆一層鐵皮，但歷經幾次地震，碎裂的石綿瓦慢慢掉落，天花板隨時可能崩坍，他因長年臥床行動不便，天天活在屋頂坍陷的危險中。

衡山行善團南2團經轉介得知阿發伯的住家危機四伏，今天由「郭大」郭起源率志工前往幫忙修繕，郭起源入門看到屋內殘破景象，大嘆「這種地方怎麼還有人住」！一行人以鋼材撐起搖搖欲墜的天花板，也使用浪板將發霉到不行的房間牆壁封包起來，讓老屋免於崩坍。

社工袁研綾說，阿發伯10幾歲時從樓上摔下，去年起身體開始惡化，不良於行必須臥床，加上疫情確診，長期吸入天花板掉落的粉塵導致肺積水，數度進出醫院並瀕臨病危，目前丹瘦如材，四肢像插了4根竹箋，只能靠弟弟幫他灌食、換尿片。

她表示，阿發伯父母早在2、30年前相繼病逝，原本靠相依為命，患有輕度智障的弟弟發廣告傳單賺錢糊口，後來他臥床後需要弟弟寸步不離照護，經濟早就斷炊，靠領取殘障津貼，及領取食物銀行物資度日，由於每天需更換至少8片尿片，衛材耗量大，行善團今天特別送上10箱尿片及3大箱衛生紙供兩兄弟使用。

郭起源說，阿發伯的家天花板塌陷，牆壁都是壁癌且滿布霉斑，室內空氣混濁，幽暗雜亂，令人看了不捨。行善團幫忙做鋼架補強，撐住天花板，否則若來一場地震，後果恐怕難以想像。