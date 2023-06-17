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台南本土登革熱4天增至8例 高雄熱區病媒蚊密度因雨升高

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫人員針對高風險病媒蚊孳生場域進行噴藥防治。圖／衛生局提供
防疫人員針對高風險病媒蚊孳生場域進行噴藥防治。圖／衛生局提供

台南仁德區從6月13日出現今年全台第一例本土登革熱病例以來，短短4天已經增至8例。高雄市衛生局長黃志中說，台南仁德與北高雄屬於共同生活圈，市府已開設北高雄登革熱防疫前進指揮中心，並在茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區共6行政區，啟動防火牆緊急防治工作，防範疫情快速擴散至高雄市。

高市衛生局今天上午在金獅湖北區停車場舉辦「高雄市38行政區同步登革熱防治環境大掃蕩」，呼籲市民朋友共同防堵登革熱本土疫情，尤其下雨過後請市民朋友要嚴加留意，積極整頓環境落實「巡、倒、清、刷」，並邀請在地里鄰長、志工共襄盛舉，期有效防範疫情。

高市府副秘書長陳盈秀說，近期連續降雨，社區病媒蚊密度大幅攀升，倘若有感染登革熱的民眾進入社區，疫情將可能爆發流行。清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，無疑是當務之急，因此，市府防疫團隊針對菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地等高風險場域啟動加強巡查，也請市民朋友配合政府防疫措施，主動積極檢查住家室內外環境。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說，連日的降雨導致室內外的病媒蚊孳生源，發現的陽性比率越來越高，登革熱的病媒蚊以埃及斑蚊為主，衛生局監測發現，目前熱區包括原高雄市所轄的11區及鳳山區、大寮區，監測到的病媒蚊密度，數字都節節高升。

潘昭穎表示，端午連假即將來臨，出國旅遊的需求旺盛，今年東南亞跟去年登革熱疫情同期比較，大概都增加2、3倍，所以風險也快速增加，民眾到境外或者到台南仁德區旅遊，都要注意防蚊，只有做好自我預防措施及健康管理，才能預防登革熱蔓延。

高市府副秘書長陳盈秀今日率38行政區同步登革熱防治環境大掃蕩。記者王勇超／攝影
高市府副秘書長陳盈秀今日率38行政區同步登革熱防治環境大掃蕩。記者王勇超／攝影
高市府副秘書長陳盈秀在市場觀察蚊燈施掛情況。圖／衛生局提供
高市府副秘書長陳盈秀在市場觀察蚊燈施掛情況。圖／衛生局提供
衛生局提醒，雨後48小時應落實巡倒清刷，針對住家周圍容器減量與倒置。圖／衛生局提供
衛生局提醒，雨後48小時應落實巡倒清刷，針對住家周圍容器減量與倒置。圖／衛生局提供

登革熱 衛生局 疫情

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