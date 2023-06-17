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議員鄭孟洳上街實測 從捷運站找不到路轉乘輕軌

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員鄭孟洳身高168公分，踮腳根也掃不到QR碼。圖／議員鄭孟洳提供
高雄市議員鄭孟洳身高168公分，踮腳根也掃不到QR碼。圖／議員鄭孟洳提供

高雄捷運、輕軌路網愈來愈寬廣，不過議員鄭孟洳實測發現，走出捷運站後找不到路轉乘輕軌，輕軌路線QR碼必須踮腳根才能掃，地圖也沒有英文譯名，不符國際城市要求。捷運局長吳義隆表示，將會同捷運公司全面性檢討，提供乘客更便利服務。

高雄輕軌預計年底成圓，現階段南高雄可在捷運紅線凱旋站徒步至前鎮之星站轉乘輕軌，北高雄可透過捷運紅線凹仔底站通往輕軌愛河之心站，橘線也有西子灣站可轉乘。

高市議會今日總質詢，議員鄭孟洳指出，便利的大眾運輸系統是城市進步指標之一，日前她搭捷運至凱旋站下車準備轉乘輕軌，出站後竟找不到任何指引，後來發現標示牌在遙遠的對面馬路，途中遇見多名路人找不到輕軌站，也有遊客疑惑如何去西子灣。

鄭孟洳指出，她跟團隊抵達前鎮之心站後，想要看路線圖卻發現自己看不到，因為路線圖在頭頂，她身高168公分還看不清楚，更別說身旁155公分的女助理。此外，身材高挑的外國人雖然看得清楚路線圖，不過圖示沒有英文，不懂中文的人看清楚也沒用。

鄭孟洳自認為方向感不好，不過她也以搭乘日本熊本及鎌倉大眾運輸系統的經驗為例，日本的資訊清楚又完整，希望市府改善。她強調，大運運輸不是蓋好就沒事，要讓民眾使用方便，否則沒人看得懂、沒人會用，非常可惜。

高適議員鄭孟洳實測捷運站轉乘輕軌，發現輕軌指示牌竟然在對面馬路才找到。記者徐白櫻／翻攝
高適議員鄭孟洳實測捷運站轉乘輕軌，發現輕軌指示牌竟然在對面馬路才找到。記者徐白櫻／翻攝

高雄輕軌 捷運 日本

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