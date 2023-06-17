台電管路遷改 6/19高捷輕軌工程封閉大順路段
苓雅區大順三路鐵道一街路口台電管線牴觸輕軌軌道工程，台電高雄區營業19日進行管線遷改作業，屆時將封閉大順路（九如路~憲政路）南北雙向車道進行施工，提醒駕駛提前改道。
高雄市政府捷運工程局今天表示，由於大順三路與鐵道一街路口下方台電高壓管線與輕軌軌道版牴觸，台電高雄區營業處已預先於輕軌工區內埋設遷改管路，預計19日上午9時至下午4時進場辦理纜線拉設佈線作業。施工時將封閉大順三路(九如路~憲政路)南北雙向道路。
捷運局工務管理科新聞稿指出，鐵道一街下方台電東西向管路牴觸軌道板高程計2處，經與台電高雄區處現勘評估，施工前由捷運局、交通局、警察局交通大隊及台電高雄區處於現場會勘交維安排措施，現場並配置交管人員及改道牌面。
由於將封閉大順三路（九如路~憲政路）南北雙向車道進行施工，確保安全無虞前提下儘速趕工，也縮短道路封閉時間，提醒駕駛人行經施工路段時，依交維佈設導引及指示牌面行駛，提前改道以節省寶貴時間。
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