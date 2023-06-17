快訊

陳其邁引戰南北粽 有必要藉輕賤飲食來蹭政治聲量嗎？

Google「沉浸式實景」地圖來到台灣！9大熱門地標上榜

省下買車錢？共享汽機車進駐社區成公設 連建商也有興趣

台電管路遷改 6/19高捷輕軌工程封閉大順路段

中央社／ 高雄17日電

苓雅區大順三路鐵道一街路口台電管線牴觸輕軌軌道工程，台電高雄區營業19日進行管線遷改作業，屆時將封閉大順路（九如路~憲政路）南北雙向車道進行施工，提醒駕駛提前改道。

高雄市政府捷運工程局今天表示，由於大順三路與鐵道一街路口下方台電高壓管線與輕軌軌道版牴觸，台電高雄區營業處已預先於輕軌工區內埋設遷改管路，預計19日上午9時至下午4時進場辦理纜線拉設佈線作業。施工時將封閉大順三路(九如路~憲政路)南北雙向道路。

捷運局工務管理科新聞稿指出，鐵道一街下方台電東西向管路牴觸軌道板高程計2處，經與台電高雄區處現勘評估，施工前由捷運局、交通局、警察局交通大隊及台電高雄區處於現場會勘交維安排措施，現場並配置交管人員及改道牌面。

由於將封閉大順三路（九如路~憲政路）南北雙向車道進行施工，確保安全無虞前提下儘速趕工，也縮短道路封閉時間，提醒駕駛人行經施工路段時，依交維佈設導引及指示牌面行駛，提前改道以節省寶貴時間。

台電 鐵道 輕軌

延伸閱讀

台電 今年估虧2,000億

供電「快打部隊」上線 台電通霄電廠新機組正式商轉

鄰近變電所拖24年蓋不成 新吉工業區缺電廠商跳腳

國際燃料走跌 台電：全年虧損有機會收斂至2000億內

相關新聞

屏東在地食材華麗變身法式饗宴 社區餐桌計畫再升級

屏東縣府集結6個農村再生社區，三地門青葉、內埔隘寮、萬巒赤山、枋寮新龍、里港潮厝、定遠辦理餐桌饗宴，縣長周春米今邀請屏東...

高雄惡地增綠覆 屏管處攜手企業造林豐富南方森活圈

高雄田寮有著全台著名月世界惡地景觀，但泥岩土壤，透水性差較不利植物生長外，遇水後易導致泥流產生危險；為此，屏東林區管理處...

防台南登革熱蔓延高雄 高市環保局查出10處陽點

台南市仁德區6月13日出現今年首例本土登革熱確診案例後已累計6例，疫調發現確診個案曾在高雄左營及三民區停留，高市府環保、...

高市殯儀館冰櫃不足 市府：增10活動冰櫃

高市議員黃捷昨總質詢驚曝，高雄市立殯儀館冰櫃不足，家屬需把親人遺體往其他殯儀館送，許多人跑了一輪沒辦法繞回市殯，總館才願...

林園線區段徵收 議員籲增誘因

高市府配合捷運南延推動林園土地區段徵收，後因居民反對撤案。議員黃天煌表示，高捷大寮站錯失發展良機，林園不能重蹈覆轍，希望...

佛光山攜手義大 數位弘揚佛法

佛光山在跨足元宇宙領域後，再與義守大學簽訂「數位典藏 MOU合作意願書」，要借助義大在智慧科技領域的專業，共同將星雲大師...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦