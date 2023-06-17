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高雄惡地增綠覆 屏管處攜手企業造林豐富南方森活圈

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
屏東林區管理處與互助營造公司在高雄田寮山區造林種樹。圖／屏管處提供
屏東林區管理處與互助營造公司在高雄田寮山區造林種樹。圖／屏管處提供

高雄田寮有著全台著名月世界惡地景觀，但泥岩土壤，透水性差較不利植物生長外，遇水後易導致泥流產生危險；為此，屏東林區管理處近年分區規劃造林，互助營造公司主動3年認養0.23公頃林地，改善健全生態。

「梅雨期間，正適合南部植樹造林」，屏管處秘書張智強表示，昨天在高雄田寮區，互助營造公司管理部副總經理黃一昌率領員工與屏管處人員共30人，種下相思樹、九芎、大葉桃花心木、小葉桃花心木及白千層等適地適木樹種。

屏管處表示，未來該區在林務局專業造林撫育永續經營下，將使林地具持續性碳吸存功能，預計可減量55公噸二氧化碳當量，同時改善並健全生態環境，提升生物多樣性。

互助營造公司多年來參與林務局認養林地造林計畫，經多次實地踏勘後，今年選定屏管處轄區，以捐款合作方式認養3年造林撫育工作，認養面積0.23公頃計460株林木，共同增加綠覆面積，維持土砂捍止保安林功能。原先這塊認養林地上種植著果樹，未來更新造林後，更能扣合SDGs淨水及衛生、氣候行動與保育陸域生態等永續發展目標。

此外，林務局正著手建置「企業參與森林及自然碳匯ESG專案媒合平臺」，推動新植造林、再造林、平地造林維護、竹林經營、棲地營造、野生動植物保育、發展里山友善經濟等森林碳匯憑證制度七大方案，盼企業團體透過公私協力方式，能以實際行動實踐企業永續責任。

屏東林區管理處與互助營造公司在高雄田寮山區造林種樹。圖／屏管處提供
屏東林區管理處與互助營造公司在高雄田寮山區造林種樹。圖／屏管處提供
此次活動共種下相思樹、九芎、大葉桃花心木、小葉桃花心木及白千層等樹種。圖／屏管處提供
此次活動共種下相思樹、九芎、大葉桃花心木、小葉桃花心木及白千層等樹種。圖／屏管處提供
屏東林區管理處秘書張智強（左）與互助營造公司管理部副總經理黃一昌（右）在高雄田寮山區造林種樹。圖／屏管處提供
屏東林區管理處秘書張智強（左）與互助營造公司管理部副總經理黃一昌（右）在高雄田寮山區造林種樹。圖／屏管處提供

認養 屏東 捐款

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