高雄惡地增綠覆 屏管處攜手企業造林豐富南方森活圈

高雄田寮有著全台著名月世界惡地景觀，但泥岩土壤，透水性差較不利植物生長外，遇水後易導致泥流產生危險；為此，屏東林區管理處近年分區規劃造林，互助營造公司主動3年認養0.23公頃林地，改善健全生態。

「梅雨期間，正適合南部植樹造林」，屏管處秘書張智強表示，昨天在高雄田寮區，互助營造公司管理部副總經理黃一昌率領員工與屏管處人員共30人，種下相思樹、九芎、大葉桃花心木、小葉桃花心木及白千層等適地適木樹種。

屏管處表示，未來該區在林務局專業造林撫育永續經營下，將使林地具持續性碳吸存功能，預計可減量55公噸二氧化碳當量，同時改善並健全生態環境，提升生物多樣性。

互助營造公司多年來參與林務局認養林地造林計畫，經多次實地踏勘後，今年選定屏管處轄區，以捐款合作方式認養3年造林撫育工作，認養面積0.23公頃計460株林木，共同增加綠覆面積，維持土砂捍止保安林功能。原先這塊認養林地上種植著果樹，未來更新造林後，更能扣合SDGs淨水及衛生、氣候行動與保育陸域生態等永續發展目標。