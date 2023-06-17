快訊

陳其邁引戰南北粽 有必要藉輕賤飲食來蹭政治聲量嗎？

Google「沉浸式實景」地圖來到台灣！9大熱門地標上榜

省下買車錢？共享汽機車進駐社區成公設 連建商也有興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防台南登革熱蔓延高雄 高市環保局查出10處陽點

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
防杜台南登革熱越界，高雄市啟動緊急防治。記者王昭月／翻攝
防杜台南登革熱越界，高雄市啟動緊急防治。記者王昭月／翻攝

台南市仁德區6月13日出現今年首例本土登革熱確診案例後已累計6例，疫調發現確診個案曾在高雄左營及三民區停留，高市府環保、衛生等局啟動「防火牆」，加強戶外環境噴藥消毒、孳生源巡查，迄今查獲10處陽點，已盡力阻絕。

高市環保局表示，防疫團隊接獲台南確診通報當天，即調度人力到警戒範圍執行戶外孳生源檢查及環境清消，6月14日起並針對-茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山等鄰近台南地區進行緊急防治。

環保局長張瑞琿說，這次本土登革熱確診個案雖然不住高雄，但曾在高雄停留，仍需嚴陣以待，除檢查孳生源、噴藥，亦佈設監測桶隨時監控病媒蚊密度。至6月15日已清除17處髒亂點，清除1594公斤廢棄物，250公斤資收物，541個積水容器541個，在200公尺水溝清出6.5噸溝泥，查獲陽點10處。

環保局提醒，有容器就可能積水孳生孑孓，環境髒亂即容易躲藏蚊子，尤其近期降雨，病媒蚊容易快速孳生，市民應落實巡、倒、清、刷，加強室內外環境整頓，盡可能清掉積水容器及各式雜物；亦可在水生植物的缸甕養食蚊魚，防治病媒蚊。

防杜台南登革熱越界，高雄市啟動緊急防治。記者王昭月／翻攝
防杜台南登革熱越界，高雄市啟動緊急防治。記者王昭月／翻攝

確診 台南 病媒蚊

延伸閱讀

莊人祥視察台南登革熱疫區 黃偉哲：尚無擴散跡象

2022年環保績效考核 高市環保局總考核拿最多特優

本土登革熱疫情升溫 南市仁德、東區驗出3例累計8例

黃捷驚爆高市殯冰櫃不足 家屬被迫帶著遺體跑遍全市

相關新聞

高雄惡地增綠覆 屏管處攜手企業造林豐富南方森活圈

高雄田寮有著全台著名月世界惡地景觀，但泥岩土壤，透水性差較不利植物生長外，遇水後易導致泥流產生危險；為此，屏東林區管理處...

防台南登革熱蔓延高雄 高市環保局查出10處陽點

台南市仁德區6月13日出現今年首例本土登革熱確診案例後已累計6例，疫調發現確診個案曾在高雄左營及三民區停留，高市府環保、...

高市殯儀館冰櫃不足 市府：增10活動冰櫃

高市議員黃捷昨總質詢驚曝，高雄市立殯儀館冰櫃不足，家屬需把親人遺體往其他殯儀館送，許多人跑了一輪沒辦法繞回市殯，總館才願...

林園線區段徵收 議員籲增誘因

高市府配合捷運南延推動林園土地區段徵收，後因居民反對撤案。議員黃天煌表示，高捷大寮站錯失發展良機，林園不能重蹈覆轍，希望...

佛光山攜手義大 數位弘揚佛法

佛光山在跨足元宇宙領域後，再與義守大學簽訂「數位典藏 MOU合作意願書」，要借助義大在智慧科技領域的專業，共同將星雲大師...

屏東在地食材華麗變身法式饗宴 社區餐桌計畫再升級

屏東縣府集結6個農村再生社區，三地門青葉、內埔隘寮、萬巒赤山、枋寮新龍、里港潮厝、定遠辦理餐桌饗宴，縣長周春米今邀請屏東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦