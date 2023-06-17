聽新聞
test
0:00 / 0:00
防台南登革熱蔓延高雄 高市環保局查出10處陽點
台南市仁德區6月13日出現今年首例本土登革熱確診案例後已累計6例，疫調發現確診個案曾在高雄左營及三民區停留，高市府環保、衛生等局啟動「防火牆」，加強戶外環境噴藥消毒、孳生源巡查，迄今查獲10處陽點，已盡力阻絕。
高市環保局表示，防疫團隊接獲台南確診通報當天，即調度人力到警戒範圍執行戶外孳生源檢查及環境清消，6月14日起並針對-茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山等鄰近台南地區進行緊急防治。
環保局長張瑞琿說，這次本土登革熱確診個案雖然不住高雄，但曾在高雄停留，仍需嚴陣以待，除檢查孳生源、噴藥，亦佈設監測桶隨時監控病媒蚊密度。至6月15日已清除17處髒亂點，清除1594公斤廢棄物，250公斤資收物，541個積水容器541個，在200公尺水溝清出6.5噸溝泥，查獲陽點10處。
環保局提醒，有容器就可能積水孳生孑孓，環境髒亂即容易躲藏蚊子，尤其近期降雨，病媒蚊容易快速孳生，市民應落實巡、倒、清、刷，加強室內外環境整頓，盡可能清掉積水容器及各式雜物；亦可在水生植物的缸甕養食蚊魚，防治病媒蚊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言