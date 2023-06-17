防台南登革熱蔓延高雄 高市環保局查出10處陽點

台南市仁德區6月13日出現今年首例本土登革熱確診案例後已累計6例，疫調發現確診個案曾在高雄左營及三民區停留，高市府環保、衛生等局啟動「防火牆」，加強戶外環境噴藥消毒、孳生源巡查，迄今查獲10處陽點，已盡力阻絕。

高市環保局表示，防疫團隊接獲台南確診通報當天，即調度人力到警戒範圍執行戶外孳生源檢查及環境清消，6月14日起並針對-茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山等鄰近台南地區進行緊急防治。

環保局長張瑞琿說，這次本土登革熱確診個案雖然不住高雄，但曾在高雄停留，仍需嚴陣以待，除檢查孳生源、噴藥，亦佈設監測桶隨時監控病媒蚊密度。至6月15日已清除17處髒亂點，清除1594公斤廢棄物，250公斤資收物，541個積水容器541個，在200公尺水溝清出6.5噸溝泥，查獲陽點10處。