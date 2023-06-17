高市殯儀館冰櫃不足 市府：增10活動冰櫃

高市議員黃捷昨總質詢驚曝，高雄市立殯儀館冰櫃不足，家屬需把親人遺體往其他殯儀館送，許多人跑了一輪沒辦法繞回市殯，總館才願加開冰櫃，她認為這對亡者很不尊重。民政局長閻青智回應，市殯如服務不到位，會檢討改善。

黃捷說，身後事很重要，冰櫃不足導致市民無法在親人最後一段時間靜心陪伴，且需由本館路奔波到橋頭逐間詢問殯儀館有無冰櫃可安置，至火化日時再運回市殯處置，「這不是個案，但殯葬處都不理」。市殯靜思園最近發生火災，有兩具遺體差點受波及，不僅市殯冰櫃加開辦法須檢討，市殯周邊的消防問題需正視，防患未然。

民政局長閻青智說，市殯冰櫃量應足夠，會發生不足情形通常是疫情間或農曆過年，就殯葬業反映冰櫃不足，如能機動加開冰櫃應該更好，服務未能到位，會要求檢討改善。

高市殯葬處長黃中中說，去年新冠疫情以來，遺體遽增，第一殯儀館冷凍冰櫃240屜，尚有不足情況，今年上半年度遇到4次，每次不足冰櫃約2到3個，現階段已準備10個活動冰櫃因應，並規畫適當場所臨時應變空間，持續向市府爭取經費設置冰櫃。