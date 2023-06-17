佛光山攜手義大 數位弘揚佛法

佛光山在跨足元宇宙領域後，再與義守大學簽訂「數位典藏 MOU合作意願書」，要借助義大在智慧科技領域的專業，共同將星雲大師等文學創作，運用AR、VR、沉浸式劇場等智慧科技的工具，實現科技弘法。

佛光山與義守大學日前簽訂「數位典藏 MOU合作意願書」，佛光山文化院長依空法師以視訊與義大校長陳振遠的主管團隊，交流合作內容。

「佛光山，可說是近水樓台先得月。」依空法師表示，佛光山毗鄰義守大學與義大醫院，無論學術或醫療，都是共同合作的堅強夥伴。

據悉，佛光山與義守大學此次聯手將智慧科技融入弘法書籍中，未來可望推出有聲書、電子書及相關AR作品，在保留書本溫度的同時，還能以走在潮流尖端，讓年輕世代看見佛教的精彩。

「去年學生成功將上古神話「山海經」，打造成東方漫威形象！」義大校長陳振遠說，義守大學上學年與中華上古神話山海經文化藝術公司產學合作，執行「山海經上古神話文創IP開發」計畫案，陳振遠期待，這次要將佛法的博大精深，以不同面貌展現。

陳振遠指出，五月中旬佛光山捐贈《星雲大師全集》增訂版395冊給義守大學，學校特別在圖書館成立「星雲大師專區」；事隔不到一個月，雙方又再次簽訂MOU合作意願書，一起為實現科技弘法而努力。

義守大學資訊管理學系主任吳有龍表示，佛光山典藏文物所累積的規模與質量龐大，義守大學將整合學院專長與資源，運用AR、VR、沉浸式劇場等數位科技，加上超級電腦的強大運算功能，可對文物圖檔進行影音、影像處理、投影、互動設計等大量數位編修工作。