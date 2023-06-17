林園線區段徵收 議員籲增誘因

高市府配合捷運南延推動林園土地區段徵收，後因居民反對撤案。議員黃天煌表示，高捷大寮站錯失發展良機，林園不能重蹈覆轍，希望地主的徵收補償費由現行45％提高至50％，增加誘因。副市長林欽榮表示，RL4（中坑門）、RL5（港子埔）區域已獲近8成同意，7月先啟動，其餘區域持續溝通，整體徵收條件優於農16及高雄大學特區。

高捷小港林園延伸線預計2030年完工通車，高市府針對林園捷運周邊土地進行都市計畫專案通盤檢討，計畫徵收171公頃土地變更住、商區，涉及1719位地主。反對居民組自救會表達心聲，高雄市都委會今年3月撤銷提案。

議員黃天煌昨質詢指出，都市計畫通盤檢討會影響林園線周邊土地的活化利用，對地方經濟發展甚大，20年前大寮站區段徵收因地主反對失敗，現在晚上黑壓壓一片，周邊經濟無法帶動起來，許多人關心林園線的區段徵收如何走下去。

副市長林欽榮說，林園等20幾年才有這次機會，雖有一部分地主反對，市府沒放棄，RL4（中坑門）、RL5（港子埔）支持比例增加近80％，下月起開始與地主溝通，RL6（林園）、RL7（林園工業區）部分不同意者多，先暫緩。

林園地主若參與區段徵收，約分回45％土地。黃天煌指出，當年大寮地主參與農地重劃，面積愈變愈小，導致參與區段徵收意願低落，盼林園抵價地的平均比例可提高至50％。

林欽榮說，農16特區及高雄大學特區也是採取區段徵收，地主只有分配40％土地，市府另提供建物拆遷補償，第一次交易抵增值稅等多項優惠，會盡力協調。