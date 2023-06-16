屏東在地食材華麗變身法式饗宴 社區餐桌計畫再升級

屏東縣府集結6個農村再生社區，三地門青葉、內埔隘寮、萬巒赤山、枋寮新龍、里港潮厝、定遠辦理餐桌饗宴，縣長周春米今邀請屏東出生、擁有法餐南霸天之稱的主廚簡天才，將屏東社區在地食材重新詮釋，端出屏東法式料理饗宴，縣府表示，7月推出不同於以往的社區餐桌饗宴，結合社區導讀、手作體驗，深度認識屏東。

周春米今化身小米助教，帶著屏東在地新鮮食材，與出身屏東的主廚簡天才及社區夥伴，運用隘寮社區的黃荊、赤山社區的鳳梨、潮厝社區的泰國蝦、新龍社區的龍膽石斑，充滿異國風味定遠社區的香茅與原鄉青葉社區的原民食材小米和紅藜等食材，創作出三道屏東在地特色的好屏法式料理。

周春米說，邀請到簡天才師傅與屏東社區合作發想，運用農再社區金牌在地食材，透過法式米其林主廚大師的烹調，在短時間內煮出最美味及專屬屏東在地的法式料理，對於簡師傅長期運用季節性在地食材創作一道道的藝術作品，更落實從產地到餐桌，縮短食材距離的理念，讓她感到相當佩服。

城鄉處表示，屏東農村再生社區從2020年起推動餐桌計畫，每年一推出就秒殺，更也培養出許多忠實粉絲，社區也提升遊程內容與餐桌服務的精緻度，接下來將會推出一系列農在社區的活動，將邀請鄉親好朋友們一同來品嘗，延續屏東社區餐桌好口碑。