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單身男女看過來 屏縣府公教聯誼推幸福烘焙即起報名

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府舉辦公教聯誼活動，今年突破以往，帶領公教單身男女一起DIY烘焙料理，從中認識彼此，盼能覓得良緣，圖屏東市戶政事務所登記結婚背景裝置。記者劉星君／攝影
屏東縣府舉辦公教聯誼活動，今年突破以往，帶領公教單身男女一起DIY烘焙料理，從中認識彼此，盼能覓得良緣，圖屏東市戶政事務所登記結婚背景裝置。記者劉星君／攝影

屏東縣政府舉辦超過10年的單身公教聯誼，今年聯誼活動突破以往戶外郊遊、室內餐廳吃飯玩遊戲互動，邀請單身男女一起體驗烘焙料理，激發內心料理魂，將在7月23日柒零生手做DIY屏東店舉行，即起開放報名到7月7日或額滿為止。

屏縣府人事處表示，今年活動設計與以往不同，前幾年多選在勝利星村，去年到戶外小琉球郊遊，有浮潛等互動。今年訂在7月，怕受天氣因素影響，選在室內，搭配烘焙主題，在柒零生手做DIY屏東店（屏東市公園東路128號2樓）邀請大家DIY烘焙料理，透過不同主題設計，廣邀不同興趣的單身男女，拓展生活面向。

屏東縣府人事處表示，今年公教聯誼活動也與屏東大學合作，廣邀請屏東大學教職員參與，擴大對象，盼促成更多良緣。

人事處表示，即起開始報名，人數共40人，男女人數各半為原則，報名到7月7日止或額滿為止，參加對象為中央各部會、各縣市政府（含所屬機關學校等）、各縣市議會及國 （公）營事業機構等機關編制內單身公教職員及約聘僱人員，收費500元。

線上報名：https://reurl.cc/M88XYp，或到屏縣府人事處官網查詢。

屏東縣政府 單身 聯誼

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