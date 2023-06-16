高市議會龍舟隊、啦啦隊愛河合體 議員嗆陳其邁：議會隊一定贏

愛河端午龍舟賽將首次安排市府首長隊和議會隊進行友誼表演賽，議會龍舟隊與啦啦隊今日在愛河合體亮相，為6月24日下午的比賽做最後集訓，受到啦啦隊激勵，龍舟隊士氣高昂，槳手划得特別起勁，不分黨派議員都向市長陳其邁喊話：「議會隊一定贏！」副議長曾俊傑說，議會隊幾次練習成績都很好，請市府對拭目以待。

議會龍舟隊和啦啦隊穿著整齊隊服，閃亮登場，被視為議會隊致勝關鍵的秘密武器「啦啦隊」，成員包括李雨庭、陳慧文、黃飛鳳、黃彥毓、陳麗珍、黃捷、白喬茵、李雅芬、陳善慧、李順進及郭建盟等議員。

啦啦隊穿著代表熱情的大紅色隊服，賣力為龍舟隊加油打氣，讓龍舟隊士氣衝到最高點。議長康裕成在議事廳主持議事，不忘向市府喊話：「議會隊一定贏！」集訓從不缺席的鼓手副議長曾俊傑說：「真想邀請陳其邁市長來看看議會隊的實力！」

曾俊傑表示，為提升2023高雄愛河端午龍舟嘉年華的熱度，議會卯足全力參賽，歡迎市民6月24日下午到愛河龍舟賽現場觀戰。龍舟隊和啦啦隊合體亮相時高聲大喊：「議會隊用力划起來！」龍舟隊在啦啦隊加油聲中，士氣如虹的登上龍舟，賣力划槳出發練習。