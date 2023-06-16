不讓老榮民被社會遺忘 退役中將潘進隆號召志工關懷

高雄左營高中對面的新祥和山莊，住著海軍退役榮民，近年來山莊內的榮眷與榮民從百餘人到僅剩16人，不捨老榮民感嘆「社會把我們遺忘!」退役中將潘進隆昨天特地號召志工前往陪伴歡慶端午，讓加起來逾千歲的老榮民們樂開懷。

「過年還有17人能參加，沒想到，端午只剩16人。」曾任副參謀總長、總統府侍衛長等重要軍職的海軍陸戰隊備役中將潘進隆感慨老榮民逐漸凋零，由於，共軍武力威脅不斷，潘指出，這群長者早在半世紀前先貢獻出他們的青春生命，阻擋共軍多次來犯，台灣才能擁有繁榮發展的民主社會。

潘進隆指出，受疫情因素，整整一年多無法走進山莊陪伴長者，期間聽聞不少長者不幸離世，目前山莊內最年輕的榮民爺爺將近90歲，而今天101歲的爺爺還能架著助行器一步步走來活動，並向一旁欲攙扶他的年輕軍官道謝，不過，儘管如此，仍有4名長者因身體不適正住院治療。