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「請支援行人」快閃 屏東縣民：人行道是標配不是選配

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
關心屏東交通的紛專「屏權好行」與時代力量屏東黨部，今下午在屏東市中山路與民族路口響應「請支援行人！」快閃活動。記者張已亷／攝影
關心屏東交通的紛專「屏權好行」與時代力量屏東黨部，今下午在屏東市中山路與民族路口響應「請支援行人！」快閃活動。記者張已亷／攝影

政府日前修法，提高未停讓行人罰則，配合警方執法，試圖扭轉「行人地獄」汙名，但近期仍有行人遭車輛衝撞，關心屏東交通的紛專「屏權好行」與時代力量屏東黨部，今下午在屏東市中山路與民族路口響應「請支援行人！」快閃活動，宣傳7、8月以行人路權為主軸的遊行，同時呼籲屏東縣府儘速成立專業交通局處，改善行人用路困境。

屏權好行粉專小編王俊麟表示，去年屏東行人死傷人數為509人創歷史新高，其中有16人死亡，地方當前的道路規畫是「車本主義」，罔顧行人權益，人行道遭店家、機車占用，甚至被住家鋪設水泥成私有停車位，「人行道變成選配，而不是標配，屏東是適合安心養老的城市嗎？」

他說，一位住在海豐地區的身障朋友，每天要騎電動輪椅到屏東市上班，見他都騎在車道上，對方回應說，「騎在人行道上要賭博，若有奇怪的障礙物阻擋，或是鋪設中斷，就要倒退改道反而不便」，都市無障礙設施不暢通，對於用路人無疑是災難中的災難，老弱婦孺、輪椅族都必須要有一條安全回家的路。

時代力量屏東黨部主委詹智鈞表示，屏東是一個非常缺乏人行道的城市，從黨部要步行到對向的百貨公司就困難重重，他的子女年幼，時常需推著娃娃車在路上走，但是騎樓道路高低不平，再加上人行道受停車格阻礙，娃娃車要與車爭道，穿梭其中感受到滿滿危險。

「若不幸發生事故就是一輩子」，他說，目前屏東交通管理委由警察局交通大隊辦理，但交通事務不是只有處罰，以逼迫的方式喝令民眾遵守，「效果很差」，盼縣府可以成立專責的交通局處，優先從工程端著手，改變硬體設施引導人民做出良好的交通習慣。

「行人的命也是命！」快閃隊伍一邊高喊、手舉牌子，於路口斑馬線上走動，以大聲公宣傳7月22日由「下一代學生行人路權聯盟」在高雄市文化中心舉辦的遊行，以及8月27日在台北凱達格蘭大道舉辦的「還路於民－行人零死亡」遊行，邀請民眾加入，盼大家共同關注行人用路權益。

屏東縣去年有500多件行人死傷事故，「屏權好行」粉專小編王俊麟（右一）認為，屏東道路規畫罔顧行人權益，質疑「屏東是適合安心養老的城市嗎？」。記者張已亷／攝影
屏東縣去年有500多件行人死傷事故，「屏權好行」粉專小編王俊麟（右一）認為，屏東道路規畫罔顧行人權益，質疑「屏東是適合安心養老的城市嗎？」。記者張已亷／攝影
今年7月1日起，若駕駛人符合「車頭進入行人穿越道」及「距行人3公尺內」就會被警方認定不禮讓行人遭取締，罰鍰上限提高至6000元。記者張已亷／攝影
今年7月1日起，若駕駛人符合「車頭進入行人穿越道」及「距行人3公尺內」就會被警方認定不禮讓行人遭取締，罰鍰上限提高至6000元。記者張已亷／攝影
關心屏東交通的紛專「屏權好行」與時代力量屏東黨部，今下午在屏東市中山路與民族路口響應「請支援行人！」快閃活動。記者張已亷／攝影
關心屏東交通的紛專「屏權好行」與時代力量屏東黨部，今下午在屏東市中山路與民族路口響應「請支援行人！」快閃活動。記者張已亷／攝影

屏東縣 人行道 時代力量

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