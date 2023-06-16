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世界海龜日 海保救援網成功野放4隻海龜回大海

中央社／ 高雄16日電

6月16日是世界海龜日，海洋保育署、澎湖縣政府和澎湖海洋生物研究中心今天攜手在澎湖嵵裡沙灘，成功野放傷癒復原的4隻海龜奔回大海，其中包含3隻綠蠵龜及1隻玳瑁。

海洋委員會主委管碧玲也在臉書（Facebook）公布這4隻海龜從救援、照護到野放的歷程短片，感謝海保救援網團隊對海龜無微不至照顧，也在6月16日世界海龜日這個特別日子，希望大家為回歸大海的海龜祈福。

海委會今天新聞稿表示，野放4隻海龜都是在澎湖地區被民眾或海巡人員發現，透過海保救援網通報機制，並就近後送至澎湖海洋生物研究中心救護。

之後為海龜量測體長、採取組織、裝置追蹤器，在定時餵養安置同時，也持續觀察海龜體徵，並通過獸醫健康檢查，確認無礙後，才能放心野放。

依海委會數據，今年海保救援網已救援23隻海龜，已成功野放14隻，其他9隻正在收容中心進行醫療。海委會表示，台灣每年擱淺的海龜數量平均約300隻，其中有66.5%的比例為青少龜，且只有2成是活體海龜擱淺。

海洋保育署於民國108年起，整合海巡署、地方政府、專家學者，及相關保育團體等專業能量，成立「海洋野生動物救援組織網」（海保救援網，MARN）。目前活體海龜擱淺平均存活率已高達8成，可提高台灣野外海龜族群數量。

海龜 澎湖縣 野放

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