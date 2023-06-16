2022年環保績效考核 高市環保局總考核拿最多特優

行政院環保署「2022年環境保護績效考核評比」成果近日出爐，高市府環保局共獲得9個單項獎項及總考核特優殊榮，是全國「特優」獲獎數最多的城市，士氣振奮。

高市環保局獲得的9項單項特優獎項分別是「環境影響評估與環境教育考核」、「資源循環考核」、「推動因應氣候變遷行動考核」、「淨零綠生活考核」、「環境測定及綜合業務考核」、「垃圾處理及環境管理考核」、「源頭減量及資源回收考核」、「毒物及化學物質管理考核」；優等獎為「空品維護與噪音管制績效考核」。

高市環保局表示，高市在空氣品質維護措施，包括要求電廠秋冬減煤、轄內大型業者於空品不良時降載減排；完善空品維護區網絡、擴大管制大型物流業者柴油車及推廣智慧工地降低揚塵等措施，2022年空氣品質良率達87.5％，已連續3年突破8成。

為達成2050淨零目標，環保局已成立淨零排放辦公室，推動產業淨零大聯盟協助產業減碳、訂定淨零城市發展自治條例草案，並以「循環經濟」新模式的城市轉型，建立高雄因地制宜的溫室氣體減量特別行動策略機制。

資源循環推動上，則首創含焚化底渣再生粒料CLSM預拌混凝土廠認可制度，無償提供再生粒料給公共工程，並積極推動掩埋場活化；輔導設置SRF以循環永續面向積極經營。垃圾處理上，成立廢棄物調度中心，以智慧化資訊系統控管產源及清除業者申請進入焚化廠資訊。

在環境稽查上則運用科技執法，透過雲端影像監控及智慧辨識進行工業區影像監控，使汙染工廠無所遁形；也針對五大工業區啟動專案深度稽查，管制汙染排放。推動設置畜牧廢水資源化中心、加嚴放流水標準及布設重點河川水質連續監測感測器，提升水汙染防治成效。