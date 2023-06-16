黃捷驚爆高市殯冰櫃不足 家屬被迫帶著遺體跑遍全市

高雄市議員黃捷今總質詢驚曝，高雄市立殯儀館冰櫃不足，要求家屬把往生者遺體往其他殯儀館送，許多人跑了一輪沒辦法繞回市殯，總館才願加開冰櫃，她認為這對亡者來說，是很不尊重的事。民政局長閻青智對此表示，市殯服務不到位問題，會檢討改善。

黃捷表示，最近接獲很多業者反映，市殯臨時冰櫃不足，家屬需帶著親人的遺體跑到大社等其他四個殯儀館安置，有人跑了一輪沒辦法又折返本館路市殯求助，對家屬來說，要送著家人遺體跑遍全高雄，才能獲安置，這不只是感受問題，還是對死者的不尊重。

她表示，身後事很重要，冰櫃不足問題會導致市民無法在親人最後一段時間靜心陪伴，且需帶著親人遺體由本館路奔波到橋頭，逐間詢問有無冰櫃可安置，至火化日時再運回市殯，「這不是個案，但殯葬處都不理，為何對往生者如此不尊重?」

黃捷指最近市殯靜思園發生火災，即有兩具遺體差點被波及，她認為市殯臨時冰櫃加開辦法必須檢討，市殯周邊的消防問題也需正視，防患未然。

民政局長閻青智說，高市冰櫃量足夠，發生不足通常是在農曆過年或是疫情期間。至於殯葬業反映冰櫃不足一事，如果能機動彈性加開冰櫃，應該更好。針對服務未能到位一事，會要求殯葬處檢討改 ，亦要靜思園等業消防要做到位，並定期提報。