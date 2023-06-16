服務業給薪都差5千 議員李眉蓁質疑高雄對女性不友善

國民黨高雄市議員李眉蓁今早總質詢質疑，高雄對女薪的薪資好像沒有那麼友善，她表示，近5年來連服務業薪資差距都達5000元，市長陳其邁回覆，部分薪資差距是反映產業結構的問題，勞工局副局長陳石圍指會在勞檢時，依勞基法規定，工作相同，效率相同，薪資本來就不能因為性別造成薪資差異，這部分會在 執行勞動檢查時加強對顧主的宣導。

李眉蓁說，女性目前投入職場比例非常高，民國107年女性工作人數約60萬，111年變61萬，男性本來74萬，後來變73.5萬，其中女性多半留高雄工作，男性多數出走。從薪資來看，107年女性平均薪資是3萬左右，到111年3.3萬，歷經5年，成長幅度並不多，而男性平均薪資則由3.7萬4.2萬，男女差距又拉遠。

她從勞工退休新制提繳情形也發現，有些勞力產業，男女薪資差上1萬多元，農林漁牧差距也大，服務業沒什麼差，但近年二者差距也有5千元，也差約五千，107到111愈差愈多。她質疑市長是否市長是否對女性較不友善？

陳其邁答覆，其實這些是反映產業的結構，這幾年全球供應鏈重組，短期如俄烏戰爭，疫情催化，台灣製造業表現在出口訂單上有大幅的成長。而製造業與服務薪資也有明顯差距。他認為，要改善男女薪資差距，需從產業結構來調整，其次並保障最低薪資，包括基本工資跟時薪部分都要隨著經濟發展跟物價調整，這樣才能縮小男女薪資差距。

李另問勞工局，勞檢時是否查覺男女薪資不平等的狀況？勞工局副局長陳石圍表示，依勞動部統計統計部分，男女薪資差距約15.8%，但勞檢就性別平等部分，去年就做專案檢查。

陳說，薪資部分的確因為每個行業屬性不同而薪資有落差，但「性別工作平等法」與「勞基法」均規定，不能因為性別，起薪有所落差。勞基法更規定，工作相同，效率相同，薪資本來就不能因為性別造成薪資差異，這部分勞檢時會加強對雇主宣導。