爭取韓國旅遊市場 屏東縣府攜手業者赴首爾推廣觀光
韓國首次登上海外旅客訪台國家第一名，爭取疫後韓國旅遊市場，屏東縣政府帶領觀光業界組團共赴首爾行銷，昨晚在韓國舉辦「놀라운 핑동을 여행하다 瘋臺灣來屏東！」觀光推介會暨交流餐會，宣傳屏東觀光魅力，盼再創海外國際觀光市場高峰。
縣長周春米說，屏東擁有豐富的生態景觀、農產小吃及多元文化，透過海外推廣活動，延續推動台韓雙方旅遊熱潮，爭取更多韓國旅客來屏東觀光旅遊，促進觀光產業蓬勃發展。
交旅處指出，此次屏東縣政府主動出擊到韓國，特別舉辦觀光推介會暨交流餐會邀請多達30家韓國旅遊業者與媒體參加，與屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟和屏東縣觀光創生聯盟等業者交流，交通部觀光局張錫聰局長、台灣觀光協會葉菊蘭會長也一同參與，共同推動屏東觀光。
昨晚餐會宣傳韓國民眾喜好的旅遊元素相關旅遊產品，包括屏東的獨特山海景觀、在地風味小吃、豐富熱帶水果、原民文化與特色歷史建築等特色等，同時安排原住民歌手歌唱表演，透過原民美聲傳遞屏東熱情，讓韓國感受台灣屏東的友善好客。
交通旅遊處表示，疫情後屏東縣政府拓展海外旅客，提高屏東國際觀光市場的形象與知名度，布局東北亞與東南亞國家市場，日本、韓國、泰國、越南、馬來西亞與新加坡等推廣行銷屏東觀光產業，規畫東南亞跨境網紅合作計畫、東北亞實體觀光推廣活動及觀摩等相關行程安排。透過當地業者、旅行社、網紅KOL以及當地媒體等多元推廣宣傳，提升屏東縣在國際旅遊市場上的能見度與獨特性。
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