爭取韓國旅遊市場 屏東縣府攜手業者赴首爾推廣觀光

韓國首次登上海外旅客訪台國家第一名，爭取疫後韓國旅遊市場，屏東縣政府帶領觀光業界組團共赴首爾行銷，昨晚在韓國舉辦「놀라운 핑동을 여행하다 瘋臺灣來屏東！」觀光推介會暨交流餐會，宣傳屏東觀光魅力，盼再創海外國際觀光市場高峰。

縣長周春米說，屏東擁有豐富的生態景觀、農產小吃及多元文化，透過海外推廣活動，延續推動台韓雙方旅遊熱潮，爭取更多韓國旅客來屏東觀光旅遊，促進觀光產業蓬勃發展。

交旅處指出，此次屏東縣政府主動出擊到韓國，特別舉辦觀光推介會暨交流餐會邀請多達30家韓國旅遊業者與媒體參加，與屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟和屏東縣觀光創生聯盟等業者交流，交通部觀光局張錫聰局長、台灣觀光協會葉菊蘭會長也一同參與，共同推動屏東觀光。

昨晚餐會宣傳韓國民眾喜好的旅遊元素相關旅遊產品，包括屏東的獨特山海景觀、在地風味小吃、豐富熱帶水果、原民文化與特色歷史建築等特色等，同時安排原住民歌手歌唱表演，透過原民美聲傳遞屏東熱情，讓韓國感受台灣屏東的友善好客。