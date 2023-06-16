快訊

有種愛叫金宇彬❤申敏兒！「情侶視角曬恩愛」交往9年依然熱戀

德童話景點「新天鵝堡」傳性騷命案！兩女遇狼還被推落山谷1死1傷

迪士尼撤台蝴蝶效應 新聞台爭奪衛視電影台黃金頻位

爭取韓國旅遊市場 屏東縣府攜手業者赴首爾推廣觀光

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府帶領觀光業界組團赴首爾行銷，昨晚在韓國舉辦「놀라운 핑동을 여행하다 瘋臺灣來屏東！」觀光推介會暨交流餐會，現場屏東實力派歌手邱軍帶來原民歌曲。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府帶領觀光業界組團赴首爾行銷，昨晚在韓國舉辦「놀라운 핑동을 여행하다 瘋臺灣來屏東！」觀光推介會暨交流餐會，現場屏東實力派歌手邱軍帶來原民歌曲。圖／屏東縣府交旅處提供

韓國首次登上海外旅客訪台國家第一名，爭取疫後韓國旅遊市場，屏東縣政府帶領觀光業界組團共赴首爾行銷，昨晚在韓國舉辦「놀라운 핑동을 여행하다 瘋臺灣來屏東！」觀光推介會暨交流餐會，宣傳屏東觀光魅力，盼再創海外國際觀光市場高峰。

縣長周春米說，屏東擁有豐富的生態景觀、農產小吃及多元文化，透過海外推廣活動，延續推動台韓雙方旅遊熱潮，爭取更多韓國旅客來屏東觀光旅遊，促進觀光產業蓬勃發展。

交旅處指出，此次屏東縣政府主動出擊到韓國，特別舉辦觀光推介會暨交流餐會邀請多達30家韓國旅遊業者與媒體參加，與屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟和屏東縣觀光創生聯盟等業者交流，交通部觀光局張錫聰局長、台灣觀光協會葉菊蘭會長也一同參與，共同推動屏東觀光。

昨晚餐會宣傳韓國民眾喜好的旅遊元素相關旅遊產品，包括屏東的獨特山海景觀、在地風味小吃、豐富熱帶水果、原民文化與特色歷史建築等特色等，同時安排原住民歌手歌唱表演，透過原民美聲傳遞屏東熱情，讓韓國感受台灣屏東的友善好客。

交通旅遊處表示，疫情後屏東縣政府拓展海外旅客，提高屏東國際觀光市場的形象與知名度，布局東北亞與東南亞國家市場，日本、韓國、泰國、越南、馬來西亞與新加坡等推廣行銷屏東觀光產業，規畫東南亞跨境網紅合作計畫、東北亞實體觀光推廣活動及觀摩等相關行程安排。透過當地業者、旅行社、網紅KOL以及當地媒體等多元推廣宣傳，提升屏東縣在國際旅遊市場上的能見度與獨特性。

屏東縣政府帶領觀光業界組團赴首爾行銷，昨晚在韓國舉辦「놀라운 핑동을 여행하다 瘋臺灣來屏東！」觀光推介會暨交流餐會，宣傳屏東觀光魅力。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府帶領觀光業界組團赴首爾行銷，昨晚在韓國舉辦「놀라운 핑동을 여행하다 瘋臺灣來屏東！」觀光推介會暨交流餐會，宣傳屏東觀光魅力。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東縣政府 馬來西亞

延伸閱讀

射箭／世界盃美德殷站 台灣反曲弓女團射下美國摘銅

韓國COS雲朵包快閃店！寶寶藍、櫻花粉棉花糖色登場，Nano小包疊搭好Q

屏東男無照酒駕闖紅燈遭罰近20萬 還要親姐出面付罰款

南部唯一場理查克萊德門音樂會 屏東演藝廳演出早鳥開賣

相關新聞

台南市登革熱再增1例已達6例 黃偉哲：全力圍堵控制中

台南市長黃偉哲上午在議會證實登革熱再增1例，累計已有6例。南市衛生局長、登革熱防治中心主任蘇世斌表示，目前為止案例都在仁...

爭取韓國旅遊市場 屏東縣府攜手業者赴首爾推廣觀光

韓國首次登上海外旅客訪台國家第一名，爭取疫後韓國旅遊市場，屏東縣政府帶領觀光業界組團共赴首爾行銷，昨晚在韓國舉辦「놀라운...

捷運林園線區段徵收獲近8成支持 高市府下月重新啟動

高市府配合捷運南延推動林園線區段徵收，後因居民反對撤案。議員黃天煌今在議會表示，當年高捷大寮站錯失發展良機，林園不能再重...

蔡英文參拜左營元帝廟 之後總統匾誰揭？ 廟方：全民決定

高雄市左營元帝廟自明朝鄭成功時期即創立，主祀北極玄天上帝，今天請來蔡英文總統親臨參拜踩點，並揭匾「敷佑黎庶」，據悉，元帝...

防台南登革熱溢散 高市府在北高雄6區成立前進指揮所

近日台南市已爆發5例登革熱病例，鄰近高雄市不敢掉以輕心，市長陳其邁今早表示，高市已針對北高雄6個行政區成立前進指揮所，加...

南部唯一場理查克萊德門音樂會 屏東演藝廳演出早鳥開賣

金氏世界紀錄譽為世界上最成功的鋼琴家理查克萊德門即將到屏東演出，南部唯一場次在8月27日晚間7點半在屏東演藝廳登場，6月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦