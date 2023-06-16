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捷運林園線區段徵收獲近8成支持 高市府下月重新啟動

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市議員黃天煌希望市府提供捷運林園線的區段徵收抵價地比例，以利計畫推動。記者徐白櫻／翻涉
高雄市議員黃天煌希望市府提供捷運林園線的區段徵收抵價地比例，以利計畫推動。記者徐白櫻／翻涉

高市府配合捷運南延推動林園線區段徵收，後因居民反對撤案。議員黃天煌今在議會表示，當年高捷大寮站錯失發展良機，林園不能再重蹈覆轍，盼地主的抵價地比例由現行45％提高至50％，增加誘因。副市長林欽榮表示，支持者比例增加近8成，同意者先做，預計下月重新啟動；林園的徵收分成已經比農十六及高雄大學兩案都高，算很優惠。

高市府針對林園捷運周邊土地進行都市計畫專案通盤檢討，計畫徵收171公頃土地變更住、商區，涉及1719位地主。因部分反對地主組自救會表達心聲，高雄市都委會今年3月撤銷「小港林園線捷運場站聯合開發及周邊土地發展規畫案」。

議員黃天煌在今日總質詢指出，都市計畫通盤檢討會影響林園線周邊土地的活化與利用，對地方經濟發展甚大，20年前大寮站區段徵收因超過9成地主反對失敗，現在晚上黑黑暗暗，周遭經濟帶動不起來，很可惜當年沒成功，否則今日發展不止於此，許多人關心未來林園線的區段徵收如何走下去。

副市長林欽榮表示，林園地區等20幾年才有這次機會，雖然一部分地主反對，市府沒有放棄，反對者不會被納入，歷經四場公聽會後，目前支持比例增加近80％，預計7月間會重新公告，ＲＬ4、ＲL5站周遭同意者先動，不同意者先留空。

黃天煌說，林園地主若參與區段徵收，分回的比例只有45％，當年大寮會失敗就是因為有些地主曾經歷農地重劃，面積愈變愈小，希望在不牴觸法令下，將分成比例提高至50％，以提高地主參與意願。

對此建議，林欽榮說，區段徵收地主分回的是價值不是面積，若分得住宅區面積可能不只45％，農十六及高雄大學也是區段徵收，不過地主只有分配40％，林園的抵價地已經很高，另有建物拆遷補償、第一次交易抵增值稅等優惠，會盡力協調地主參與。

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