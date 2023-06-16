佛光山跨足元宇宙科技弘法 攜手義大簽訂數位典藏MOU

隨著科技浪潮襲捲，佛光山在跨足元宇宙領域後，日前再與義守大學簽訂「數位典藏 MOU合作意願書」，要借助義大在智慧科技領域的專業，共同將星雲大師等文學創作，運用AR、VR、沉浸式劇場等智慧科技的工具實現科技弘法。

佛光山與義守大學簽訂「數位典藏 MOU合作意願書」，現場佛光山文化院長依空法師，以視訊方式與義守大學校長陳振遠所領軍的主管團隊，進行合作內容的交流。

「佛光山，可說是近水樓台先得月。」依空法師表示，佛光山毗鄰義守大學與義大醫院，無論在學術或醫療，都是共同合作的堅強夥伴。

據悉，佛光山與義守大學此次聯手將智慧科技融入弘法相關書籍中，未來可望推出有聲書、電子書以及相關AR作品，在保留書本溫度的同時，還能以走在潮流尖端，讓年輕世代看見佛教的精彩。

「去年學生成功將上古神話「山海經」，打造成東方漫威形象！」義守大學校長陳振遠說明，義守大學於上學年與中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司產學合作「山海經上古神話文創IP開發」計畫案，陳振遠期待，這次要將佛法的博大精深，以不同面貌展現。

陳振遠進一步指出，五月中旬佛光山捐贈《星雲大師全集》增訂版395冊給義守大學，學校特別在圖書館成立「星雲大師專區」；事隔不到一個月，雙方又再次簽訂MOU合作意願書，一起為實現科技弘法而努力。