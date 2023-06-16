蔡英文參拜左營元帝廟 之後總統匾誰揭？ 廟方：全民決定

高雄市左營元帝廟自明朝鄭成功時期即創立，主祀北極玄天上帝，今天請來蔡英文總統親臨參拜踩點，並揭匾「敷佑黎庶」，據悉，元帝廟曾邀請李登輝、陳水扁、馬英九等歷任總統前來親頒揭匾，現場信眾聚集相當熱鬧。

今天上午9時許，位在高雄左營蓮池潭風景區內的元帝廟前就相當熱鬧，宮廟廣場前有不少年長的信眾聚集，不時能看到便衣隨扈穿梭人群中。

廟方表示，過去曾邀請過李登輝等歷任總統前來參拜揭匾，廟內還看得到歷任總統親頒的匾額，不過，由於宮廟室內空間有限，目前李登輝的匾額已被收起來存放，而今天大門前則是換上鮮紅色由蔡英文題字的匾額。

蔡英文總統上午10時許準時抵達，由總統府秘書長林佳龍陪同前來，她與廟方人員一一問候後，隨即進入廟內向北極玄天上帝參拜，在親揭匾額後，在廟方人員引導下與眾人合影，之後便快速離去。

廟方感謝總統一行人在百忙之中撥空前來，據悉，總統揭匾行程自1年前即已向府方申請，由於，左營區不少民眾皆為軍人子弟，民進黨要搶下選票並不容易，今天左楠區現任立委劉世芳與民進黨籍立委參選人李柏毅也特地到場陪同，盼藉總統聲望能拉抬選情。