台南市登革熱再增1例已達6例 黃偉哲：全力圍堵控制中

台南市長黃偉哲上午在議會證實登革熱再增1例，累計已有6例。南市衛生局長、登革熱防治中心主任蘇世斌表示，目前為止案例都在仁德二空新村一帶，有信心圍堵不要擴散到其他社區。市長黃偉哲表示，有沒有第7例不知道，但會做到防微杜漸。

郭鴻儀說，台南市在民國104年曾發重大登革熱疫情，確診2萬2千760例，死亡112人，台南已經3年沒有本土疫情，要注意藥物有無過期，以及快篩劑夠不夠，並避免擴散到社區感染。高雄市政府已成立北高雄登革熱防治前進指揮中心，針對靠近台南附近的茄萣、路竹等6區築起防火牆，並分配到登革熱合約診所快篩劑。

黃偉哲表示，登革熱過去曾有慘痛的經驗，特別的特別的戒慎恐懼，發現第1例後就開始全面篩檢，一層一層擴大，第2天再發現4例，第3天就是昨天晚上再找到1例，疾管署長莊人祥下午會到仁德區成功里活動中心視察全面篩檢及登革熱孳生源防治成果。

黃偉哲說，目前相關案例都在同一個社區的兩棟大樓，還沒有看出擴散的現象，社區抽血快篩複驗很重要，對於孳生源積水容器及水溝等，如果有查到病媒蚊，依照傳染病防治條例，該開罰就開罰。

蘇世斌說，出現本土案例首例後就在二空新村設3個採檢站，抽血到晚上8點，要將可疑的案例盡快篩檢出來 ； 這3年雖沒有本土案例，但仍有境外零星案例，在相關環境病媒蚊孳清及防疫物資都沒有問題。

衛生局指出，目前確診病例都和先前病例有相同活動地，分別為仁德區成功里與仁和里，也都集中在兩棟集合式大樓，除加強動員鄰里志工擴大孳生源清除工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，以遏阻疫情於社區中蔓延。