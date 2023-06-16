快訊

寶成副總涉性騷 律師代按鈴申告：遭離職同事惡整

「魔獸條款」上路！ 球員變動賽前未公告可退票

MLB／大谷翔平22轟站上全壘打王 優質先發外帶本季第6勝

台南市登革熱再增1例已達6例 黃偉哲：全力圍堵控制中

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午在議會證實登革熱再增1例。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲上午在議會證實登革熱再增1例。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲上午在議會證實登革熱再增1例，累計已有6例。南市衛生局長、登革熱防治中心主任蘇世斌表示，目前為止案例都在仁德二空新村一帶，有信心圍堵不要擴散到其他社區。市長黃偉哲表示，有沒有第7例不知道，但會做到防微杜漸。

郭鴻儀說，台南市在民國104年曾發重大登革熱疫情，確診2萬2千760例，死亡112人，台南已經3年沒有本土疫情，要注意藥物有無過期，以及快篩劑夠不夠，並避免擴散到社區感染。高雄市政府已成立北高雄登革熱防治前進指揮中心，針對靠近台南附近的茄萣、路竹等6區築起防火牆，並分配到登革熱合約診所快篩劑。

黃偉哲表示，登革熱過去曾有慘痛的經驗，特別的特別的戒慎恐懼，發現第1例後就開始全面篩檢，一層一層擴大，第2天再發現4例，第3天就是昨天晚上再找到1例，疾管署長莊人祥下午會到仁德區成功里活動中心視察全面篩檢及登革熱孳生源防治成果。

黃偉哲說，目前相關案例都在同一個社區的兩棟大樓，還沒有看出擴散的現象，社區抽血快篩複驗很重要，對於孳生源積水容器及水溝等，如果有查到病媒蚊，依照傳染病防治條例，該開罰就開罰。

蘇世斌說，出現本土案例首例後就在二空新村設3個採檢站，抽血到晚上8點，要將可疑的案例盡快篩檢出來 ； 這3年雖沒有本土案例，但仍有境外零星案例，在相關環境病媒蚊孳清及防疫物資都沒有問題。

衛生局指出，目前確診病例都和先前病例有相同活動地，分別為仁德區成功里與仁和里，也都集中在兩棟集合式大樓，除加強動員鄰里志工擴大孳生源清除工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，以遏阻疫情於社區中蔓延。

黃偉哲呼籲民眾不要掉以輕心，做好個人防範，市府也會努力阻絕傳染力，防止病媒蚊孳生，官方與民眾一起避免登革熱疫情擴散。為找出隱藏病例。

台南市長黃偉哲上午在議會證實登革熱再增1例。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲上午在議會證實登革熱再增1例。記者吳淑玲／攝影

登革熱 黃偉哲

延伸閱讀

台南白河山區「生不如死」 議員提1胎補助百萬

解決長年水患沉痾 黃偉哲視察崁腳抽水站防汛運作

本土登革熱今再新增2例 已累積5病例

台南芒果大出議員質疑不提中國市場 黃偉哲：願採購是好事

相關新聞

台南市登革熱再增1例已達6例 黃偉哲：全力圍堵控制中

台南市長黃偉哲上午在議會證實登革熱再增1例，累計已有6例。南市衛生局長、登革熱防治中心主任蘇世斌表示，目前為止案例都在仁...

防台南登革熱溢散 高市府在北高雄9區成立前進指揮所

近日台南市已爆發5例登革熱病例，鄰近高雄市不敢掉以輕心，市長陳其邁今早表示，高市已針對北高雄9個行政區成立前進指揮所，加...

南部唯一場理查克萊德門音樂會 屏東演藝廳演出早鳥開賣

金氏世界紀錄譽為世界上最成功的鋼琴家理查克萊德門即將到屏東演出，南部唯一場次在8月27日晚間7點半在屏東演藝廳登場，6月...

長照巷弄站審核鬆散 傳遭不肖吸金

長照2.0政策上路，業者爭相設置長照Ｃ級巷弄站，高市議員劉德林昨質詢指出，衛生局僅以書面審核，監督考核鬆散，恐被少數不肖...

生1胎發20萬？ 屏議員：別當獎金國

屏東縣人口持續衰退，去年減逾5千人，創連續21年人口下滑紀錄，縣府為鼓勵縣民增產，上月15日起每胎發2萬元生育津貼，溯及...

議員提議吸引國際觀光客 可制定「高雄日」吸客

德國慕尼黑啤酒節人潮眾多，巴西里約也以嘉年華遊行舉世聞名，高市議員黃文益今天下午在議會建議市府訂定「高雄日」，結合其他特...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦