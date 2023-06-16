防台南登革熱溢散 高市府在北高雄9區成立前進指揮所

近日台南市已爆發5例登革熱病例，鄰近高雄市不敢掉以輕心，市長陳其邁今早表示，高市已針對北高雄9個行政區成立前進指揮所，加強環境清消，希望及早阻斷傳播鏈，杜絕傳播風險。

陳其邁今早表示，台南爆發登革熱病例的地區在仁德，仁德十分靠近北高雄，登革熱是透過病媒蚊傳播，加強北高雄鄰近台南區域的環境清消是當務之急。

陳其邁表示，高市基層診所共有521家，均配有快篩試劑，民眾如有頭痛、發燒，骨頭、肌肉痠痛等登革熱典型症狀都可就近到診所快篩，若曾到登革熱爆發的地點懷疑有接觸風險，有症狀時亦可趕快到診所。

他提醒，現在已經下雨，雨後室內容器易積水，孳生病媒蚊，應加強巡倒清刷，此外東南亞幾個國家的登革熱疫情與去年做比較，已增加二到三倍，風險快速增加，尤其疫情解封後，東南亞像泰國等國，病例數都增加很多，這意味境外移入登革熱個案，比在疫情期間有增加。

市府一方面做巡倒清刷等環境消毒外，當病例發生來時也要迅速阻斷傳播鏈，因此除環境清消外，若能透遺基層診所篩檢及早發現，就能及早阻斷傳播。

陳其邁指菜市場人潮聚集，湯湯水水地方易有病媒蚊，務必持續清消，把登革熱控制在一定的範圍內，現在已進入陰雨季，登革熱風險勢必增加，民眾必須及早因應防範。登革熱周期約14天，警戒期約2個周期，市府會嚴密監控北高雄的登革熱狀況。