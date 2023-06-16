南部唯一場理查克萊德門音樂會 屏東演藝廳演出早鳥開賣

金氏世界紀錄譽為世界上最成功的鋼琴家理查克萊德門即將到屏東演出，南部唯一場次在8月27日晚間7點半在屏東演藝廳登場，6月19日中午12時在OPENTIX兩廳院文化生活售票系統正式啟售。屏東藝遊卡會員6月19日至25日，可享優先購票，南部樂迷們有機會一飽耳福。

屏東縣政府文化處表示，睽違4年，今夏理查克萊德門再度展開巡演並帶著無數經典名曲造訪台灣，南部獨厚屏東，勢必成為一場不容錯過的音樂盛宴。

法國鋼琴家理查克萊德門以浪漫而優雅的演奏風格聞名，被公認為世界上最成功的鋼琴家之一，更是許多習琴學子的典範。憑藉《給艾德琳的詩》一曲成名後，他便以獨特音樂風格和流行歌曲改編享譽國際，全球創下超過1億張的專輯銷量，熱愛演出的他更是曾在250天內舉辦200場音樂會，足見他的音樂魅力。