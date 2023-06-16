莒光貨船又逾1月不開 衛生所液態氮見底待援

連江縣莒光鄉貨船又超過1個月沒開，當地居民與商家嘆「越活越回去」，連衛生所用於治療皮膚的液態氮都已見底，而最近的船班今天從基隆啟航，預定明天到達莒光。

被稱為「離島中的離島」的莒光大部分物資靠船班補給，今年3月因氣候、運補船故障等影響貨物供應，當時有官兵在沙灘上寫「沒肉」引發軒然大波，運送民生物資的貨船也久久沒開。

不過，軍方問題解決後，民間貨船問題仍存在，貨船平均1個月僅1班，如5月12日開船後，6月15日才再開船、預定明天抵達，當地居民苦不堪言。

在地人士告訴中央社記者，莒光衛生所氧氣與液態氮有固定專用昂貴鋼瓶，通常都是用完後透過貨船寄回台灣，請廠商裝滿後，再透過貨船送回。以前2週就能拿回鋼瓶，現在至少要等約2個月。

在地人士表示，目前液態氮已見底，氧氣雖還夠用，那也是近期沒太多民眾有後送台灣本島等緊急醫療需求，否則這樣下去真的不是辦法。

在地人士說，現在船班不固定，常當天就說隔天要開船，衛生所根本無法即時通知廠商送貨到基隆。錯過1趟貨船後下一班又遙遙無期，相關醫材如酒精、優碘有時不夠，只能想辦法寄到南竿鄉再送到莒光。另外，最近衛生所剛好要換宿舍與病床床墊，幸好這次有趕上，否則已等2週。

西莒居民表示，前幾天得知船終於要開時，剛好聽到洗衣機有怪聲，立刻下訂1台洗衣機，否則可能1個月都不能洗衣服，之後雖維修好，但洗衣機還是得買。活在這種恐懼中，生活成本只能一直增加，「越活越回去」。

她說，朋友到東莒旅遊，到餐廳竟吃不飽，想加菜老闆也因貨量不足而束手無策，只能到當地豆花店果腹。

民主進步黨連江縣黨部主任委員李問表示，經向交通部航港局了解，為穩定莒光貨運，航港局提供連江縣政府「台東縣政府穩定物資運送方案」及「澎湖縣政府望安鄉瓦斯運輸辦理方式」研商，也研擬「馬祖民生物資運補機制」，當貨船、客船停航2週以上，縣府就須通報航港局尋求協助處理。

航港局說，莒光貨源不足難獲利，航商運送意願低，航港局有請航商盡量幫忙，也援引其他離島案例供莒光參考，如澎湖縣七美鄉，鄉公所與航商訂合約每月送2趟，費用不夠部分由澎湖縣政府補助。

連江縣交通旅遊局代理局長劉性謙表示，已聯繫南竿2家業者透過交通船載運小型民生物資，但莒光人口不多、貨物量少，業者考量莒光貨量發貨，已向航港局反映能否協調貨船跑莒光。

劉性謙說，澎湖透過勞務委外方式補貼貨船載運危險品，順便運送大宗民生物資，縣府已與公所討論可行性，但莒光財政困難，目前仍在研議。