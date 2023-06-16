快訊

投資人押注升息周期將完結 道瓊大漲逾428點、史指創13個月新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生1胎發20萬？屏議員：別當獎金國

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東縣人口持續衰退，去年減逾5千人，創連續21年人口下滑紀錄，縣府為鼓勵縣民增產，上月15日起每胎發2萬元生育津貼，溯及今年元旦新生兒，因與各鄉鎮市既有津貼不衝突，恆春鎮每胎最高可領到5萬元，不過議員認為單項式補助效益不大，做好配套才是王道，蔣月惠建議1胎發20萬，但縣長周春米指這樣預算要提高至8億，恐需再努力。

屏縣府鼓勵生育，今年1至5月出生登記達1642人，各戶政事務所半個月內受理申請生育津貼達1176件，申請案逾7成，民政處提醒，只要出生當日，父或母設籍並實際住屏東縣滿1年，申請時新生兒與父或母均未遷籍，就可申請，期限為出生次日起半年內。

屏縣府編8千萬執行生育津貼政策，成為總質詢焦點。縣議員蔣月惠認為1胎發2萬誘因太少，建議發20萬，「重賞之下必有勇夫」；縣議員梁育慈認為單項式補助效益不大，應有托嬰、托育完整配套，縣議員洪明江說，母親生育辛苦，所以發生育津貼；那父親是否要發工作津貼？他認為讓人民買得起房、工作穩定，自然有人願意生養，「發現金給人民是最差的政府，台灣不要成為獎金國」。

面對縣內人口衰退，周春米指會積極招商，增加就業機會、營造育兒友善環境，目前除了新推生育津貼，縣府也會推出育兒手冊，提供友善的育兒資訊。

生育 議員 屏東縣

延伸閱讀

鼓勵「增產」發2萬生育津貼 屏東縣議員認效益不大仍予肯定

屏東生育津貼申請達出生數7成 籲民眾把握申請期限

警察節表揚績優警員 屏東刑大偵查佐鍾宏明獲選全國模範警察

日本國際教育交流團到屏東 縣府期待深化交流

相關新聞

長照巷弄站審核鬆散 傳遭不肖吸金

長照2.0政策上路，業者爭相設置長照Ｃ級巷弄站，高市議員劉德林昨質詢指出，衛生局僅以書面審核，監督考核鬆散，恐被少數不肖...

生1胎發20萬？屏議員：別當獎金國

屏東縣人口持續衰退，去年減逾5千人，創連續21年人口下滑紀錄，縣府為鼓勵縣民增產，上月15日起每胎發2萬元生育津貼，溯及...

議員提議吸引國際觀光客 可制定「高雄日」吸客

德國慕尼黑啤酒節人潮眾多，巴西里約也以嘉年華遊行舉世聞名，高市議員黃文益今天下午在議會建議市府訂定「高雄日」，結合其他特...

台南登革熱已5例 北高雄6區築防火牆

台南仁德區13日出現今年全國首例本土登革熱後，至今已累計5人染疫，為了防止疫情快速擴散，高市府今開設北高雄登革熱防疫前進...

天然冷氣房森呼吸 藤枝國家森林遊樂區

有「南臺灣小溪頭」之稱的藤枝國家森林遊樂區，年均溫約攝氏18~21度，杉林蒼翠挺拔，為高雄知名的避暑後花園。

影／小琉球零路口交通安全號誌 2死機車車禍後縣府重新檢視

屏東小琉球因多數島民反對迄未設置路口交通號誌，9日發生18歲湯姓遊客騎機車在路口與當地85歲李姓騎士碰撞，2人均不治憾事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦