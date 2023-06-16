生1胎發20萬？屏議員：別當獎金國

屏東縣人口持續衰退，去年減逾5千人，創連續21年人口下滑紀錄，縣府為鼓勵縣民增產，上月15日起每胎發2萬元生育津貼，溯及今年元旦新生兒，因與各鄉鎮市既有津貼不衝突，恆春鎮每胎最高可領到5萬元，不過議員認為單項式補助效益不大，做好配套才是王道，蔣月惠建議1胎發20萬，但縣長周春米指這樣預算要提高至8億，恐需再努力。

屏縣府鼓勵生育，今年1至5月出生登記達1642人，各戶政事務所半個月內受理申請生育津貼達1176件，申請案逾7成，民政處提醒，只要出生當日，父或母設籍並實際住屏東縣滿1年，申請時新生兒與父或母均未遷籍，就可申請，期限為出生次日起半年內。

屏縣府編8千萬執行生育津貼政策，成為總質詢焦點。縣議員蔣月惠認為1胎發2萬誘因太少，建議發20萬，「重賞之下必有勇夫」；縣議員梁育慈認為單項式補助效益不大，應有托嬰、托育完整配套，縣議員洪明江說，母親生育辛苦，所以發生育津貼；那父親是否要發工作津貼？他認為讓人民買得起房、工作穩定，自然有人願意生養，「發現金給人民是最差的政府，台灣不要成為獎金國」。

面對縣內人口衰退，周春米指會積極招商，增加就業機會、營造育兒友善環境，目前除了新推生育津貼，縣府也會推出育兒手冊，提供友善的育兒資訊。