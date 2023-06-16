長照巷弄站審核鬆散 傳遭不肖吸金

長照2.0政策上路，業者爭相設置長照Ｃ級巷弄站，高市議員劉德林昨質詢指出，衛生局僅以書面審核，監督考核鬆散，恐被少數不肖業者利用人頭虛設巷弄站，每年拿走上百萬補助，等同從政府手中搬走大筆公帑「吸金」。衛生局指已啟動政風調查，市長陳其邁表示，公費補助項目查核應更嚴謹，會成立監督小組加強稽查。

Ｃ級長照巷弄站主要提供活動據點，進行短時數照顧或臨托，預防長輩失能或延緩失能。議員劉德林昨表示，長照巷弄站1年最高可補助140萬，高市2017年起含衛生局管轄的Ｃ級巷弄站和社會局社區照顧關懷據點近500處，補助經費約5億，但衛生局僅做書面審核，以致傳出有人一口氣設置10多家，恐讓不肖業者當成「吸金工具」，他質疑市府是否內神通外鬼，導致虛設狀況頻傳。

劉列出數據，指衛生局2021年查處11處違規，終止合約，隔年年查處34處，另5處移送偵辦並終止契約，今年查處63處違規；社會局2021年至2022年查處7處違規及終止契約；今年查處9處，1處停止補助，1處進入司法程序，7處停辦。

衛生局證實，2年多來共16處據點因違規情節重大終止契約，原因包含薪資回捐、專職人員不適任、核銷憑證不符規定，其中5處核銷出現虛報。社會局長青中心指關懷據點承接單位多半因協會解散或志工人力不足等因素主動申請停辦，今年有1家核銷不實，主動送檢調偵辦。

衛生局長黃志中指確實查到巷弄站有開課但沒人去上，或經費申報不實，已請政風調查。

市長陳其邁說，長照除要提升服務量能，監督機制也要同步配套。他會請職責部門會同外部醫療和社福專家共組監督小組，防範不肖業者以不法手段獲取長照寶貴資源。