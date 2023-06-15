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議員提議吸引國際觀光客 可制定「高雄日」吸客

聯合報／ 記者徐白櫻楊適群／高雄即時報導
高雄市議員黃文益建議設立「高雄日」，擴大行銷高雄。記者楊適群／攝影
高雄市議員黃文益建議設立「高雄日」，擴大行銷高雄。記者楊適群／攝影

德國慕尼黑啤酒節人潮眾多，巴西里約也以嘉年華遊行舉世聞名，高市議員黃文益今天下午在議會建議市府訂定「高雄日」，結合其他特色活動成高雄周系列活動。市長陳其邁表示，將邀請觀光業界商討，明或後年規畫整合行銷活動。

高市議會總質詢，民進黨議員黃文益指出，慕尼黑舉辦世界最盛大的啤酒節，吸引570萬人潮，巴西里約嘉年華9天帶來4600萬觀光客、商機超過10億美元，高雄也應該找個最有紀念意義的日子規畫高雄日來擴大慶祝。

黃文益進一步指出，1920年9月1日是高雄州成立，高雄兩字首度出現在官方行政區名，另外1945年12月6日是高雄市政府成立，高雄日可思考這兩個具有特殊意義的日子。此外，建議市府成立推動委員會，整合內門宋江陣、旗津風箏節、左營萬年季、愛河鐵人三項等知名活動，以高雄日為中心，擴大成高雄周系列活動，提供景點門票優惠吸引遊客。

陳其邁說，高雄在1924年12月25日設市，哈瑪星是現代化的發展起點，很多大城市都有歷史連結的紀念時間，會請文化局把歷史發展進一步清楚定義，先把日期釐清，另邀請觀光旅宿業者提供意見，明、後年進行整合行銷或節慶規畫。

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慕尼黑 陳其邁 愛河 高雄市

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