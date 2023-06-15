台南登革熱已5例 北高雄6區築防火牆

台南仁德區13日出現今年全國首例本土登革熱後，至今已累計5人染疫，為了防止疫情快速擴散，高市府今開設北高雄登革熱防疫前進指揮中心，針對鄰近台南市的茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區共6行政區，啟動防火牆緊急防治工作，清除髒亂點並進行預防噴藥。

高市衛生局表示，北高雄與台南市是共同生活圈，疫情容易透過感染登革病毒的病媒蚊或民眾活動，擴散至其他地點，里鄰社區若疏於環境管理，積水容器孳生埃及斑蚊、白線斑蚊，就有可能導致疫情在社區快速擴散蔓延。

為防範疫情擴散至高雄社區，高雄市政府除了成立北高雄前進指揮中心，進行6行政區防火牆緊急防治外，針對高雄市轄內人潮聚集的高風險熱點，如市場、夜市等，由環保、衛生單位持續監控病媒蚊密度，公園、工地、學校、觀光景點等場域，則由跨局處團隊進行孳生源檢查及預防性噴藥。

衛生局提醒，若近兩週內有前往台南仁德區活動，請留意自身健康狀況，如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，請停止上班上課，務必盡速前往高雄市521家登革熱合約診所(https://gov.tw/146 )就醫進行登革熱NS1快篩，並請民眾主動告知活動史，以利醫師診斷，也請各級醫療院所提高警覺，加強通報。