影／小琉球零路口交通安全號誌 2死機車車禍後縣府重新檢視

屏東小琉球因多數島民反對迄未設置路口交通號誌，9日發生18歲湯姓遊客騎機車在路口與當地85歲李姓騎士碰撞，2人均不治憾事，東港警分局12日起才展開交通大執法，昨天下午又發生當地2名機車騎士碰撞車禍，66歲田姓男子重傷昏迷，設置路口交通號誌聲音再起，暑假旺季將至，縣府指示相關單位近日安排會勘，重新檢視設置交通安全措施的必要性。

警方說，12日起小琉球交通大執法共取締未戴安全帽67件、無照駕駛9件、號牌註銷1件、附載未依規定1件；昨天下午2時15分，住琉球鄉66歲田男姓男子騎機車由上杉路72號旁巷內駛往對向車道，橫越時與直行的27歲吳姓騎士發生側撞，田呈昏迷狀態，衛生所初步檢傷後，由救護船轉送東港輔英醫院救治再轉至高雄長庚醫院，吳男左手、左腳擦挫傷，送衛生所治療後無大礙返家休息，後座李姓乘客未受傷，肇事原因由警方調查中。

小琉球騎機車未載安全帽，一直是交通違規取締排名首位，昨天車禍也未載安全帽；警方12日起大執法即以騎乘機車未戴安全帽及不適格駕籍取締為取締重點，透過持續的交通執法取締作為，喚起遵守交通規則的守法習慣，尤其騎乘機車未戴安全帽，是造成車禍傷亡的主因，警方呼籲機車駕駛人騎乘務必配戴安全帽並扣緊扣環，行經路口減速慢行、注意左右來車，遵守交通規則，保障自己和用路人安全，避免憾事再發生。