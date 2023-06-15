快訊

人際關係差釀殺機？日本自衛官候補生「針對教官射殺」

符合預期！美台央行利率同步「凍漲」 終結連五升

整理包／112年分科測驗考程出爐 不考國、英、數乙「7科考前劃重點」

影／小琉球零路口交通安全號誌 2死機車車禍後縣府重新檢視

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東小琉球9日發生機車碰撞2死車禍，東港警分局12日起展開交通大執法，以騎乘機車未戴安全帽及不適格駕籍取締為取締重點。圖／警方提供
屏東小琉球9日發生機車碰撞2死車禍，東港警分局12日起展開交通大執法，以騎乘機車未戴安全帽及不適格駕籍取締為取締重點。圖／警方提供

屏東小琉球因多數島民反對迄未設置路口交通號誌，9日發生18歲湯姓遊客騎機車在路口與當地85歲李姓騎士碰撞，2人均不治憾事，東港警分局12日起才展開交通大執法，昨天下午又發生當地2名機車騎士碰撞車禍，66歲田姓男子重傷昏迷，設置路口交通號誌聲音再起，暑假旺季將至，縣府指示相關單位近日安排會勘，重新檢視設置交通安全措施的必要性。

警方說，12日起小琉球交通大執法共取締未戴安全帽67件、無照駕駛9件、號牌註銷1件、附載未依規定1件；昨天下午2時15分，住琉球鄉66歲田男姓男子騎機車由上杉路72號旁巷內駛往對向車道，橫越時與直行的27歲吳姓騎士發生側撞，田呈昏迷狀態，衛生所初步檢傷後，由救護船轉送東港輔英醫院救治再轉至高雄長庚醫院，吳男左手、左腳擦挫傷，送衛生所治療後無大礙返家休息，後座李姓乘客未受傷，肇事原因由警方調查中。

小琉球騎機車未載安全帽，一直是交通違規取締排名首位，昨天車禍也未載安全帽；警方12日起大執法即以騎乘機車未戴安全帽及不適格駕籍取締為取締重點，透過持續的交通執法取締作為，喚起遵守交通規則的守法習慣，尤其騎乘機車未戴安全帽，是造成車禍傷亡的主因，警方呼籲機車駕駛人騎乘務必配戴安全帽並扣緊扣環，行經路口減速慢行、注意左右來車，遵守交通規則，保障自己和用路人安全，避免憾事再發生。

小琉球因多數島民反對，島上迄未設置路口交通號誌，警方以「多一點預防，多一分保障」支持設置，鄉道主管機關的琉球鄉公所，前年召開會議做出「暫緩設置」的決議；鄉公所說，島上路不大，又多是巷道，突然設置紅綠燈和閃黃燈交通號誌，居民會不習慣，反而更容易發生車禍，若要強化交通安全措施，建議在重要路口設跳動路面或折視鏡即可，但還是有居民以產生噪音為由反對。有鑑於暑假旺季將至，大批遊客將湧入，縣府道安會報指示相關單位近日安排會勘，重新檢視島上交通安全措施。

屏東小琉球昨天下午發生當地2名當地機車騎士碰撞車禍，66歲田姓男子重傷昏迷。圖／警方提供
屏東小琉球昨天下午發生當地2名當地機車騎士碰撞車禍，66歲田姓男子重傷昏迷。圖／警方提供
屏東小琉球昨天下午發生當地2名當地機車騎士碰撞車禍，66歲田姓男子重傷昏迷。圖／警方提供
屏東小琉球昨天下午發生當地2名當地機車騎士碰撞車禍，66歲田姓男子重傷昏迷。圖／警方提供

小琉球 安全帽 車禍 車道 機車騎士

延伸閱讀

跳島777／Day4小琉球賽道安排有巧思 雙腳踏浪伴美景、還有機會遇見綠蠵龜

隔壁A片聲吵到他睡不著 高雄男拿安全帽把鄰居打到半死

台灣沿近海漁獲量30年內砍半 水試所培育3高經濟魚苗放流增量

小琉球航線驚見救生筏 海巡署調查是交通船遺落

相關新聞

影／小琉球零路口交通安全號誌 2死機車車禍後縣府重新檢視

屏東小琉球因多數島民反對迄未設置路口交通號誌，9日發生18歲湯姓遊客騎機車在路口與當地85歲李姓騎士碰撞，2人均不治憾事...

高雄愛之船僅停兩站被嫌太少 市府：已研擬新增

愛之船是高雄灣特色遊程之一，深獲遊客喜愛。高市議員李雅慧今日質詢指出，愛河僅停靠兩站，遊程過於單薄，流行音樂中心及駁二等...

台南芒果大出議員質疑不提中國市場 黃偉哲：願採購是好事

台南市議員周奕齊上午在議會質詢時表示，全台芒果外銷前2名是中國大陸和香港，也是台南芒果外銷重點也是最大宗，但每年市府芒果...

亞洲首艘電力渡輪故障竟停駛2年 議員怒批何時修好

高雄市議員簡煥宗今在議場質詢時提出，往來旗津-鼓山地區的旗福一號渡輪，2021年1月故障至今未修復，閒置兩年導致運量不足...

家鄉人情味 質感伴手傳遞山城故事

高雄市甲仙區以出產香味濃郁的芋頭、爽脆可口的竹筍及清香開胃的梅子聞名，還是臺灣青梅最大產區。

鼓勵「增產」發2萬生育津貼 屏東縣議員認效益不大仍予肯定

屏東縣人口持續衰退，去年減逾5000人，創下連續21年人口數下滑紀錄，縣府為鼓勵縣民「增產」，上月15日起發放生育津貼每...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦