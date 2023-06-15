高雄愛之船僅停兩站被嫌太少 市府：已研擬新增

愛之船是高雄灣特色遊程之一，深獲遊客喜愛。高市議員李雅慧今日質詢指出，愛河僅停靠兩站，遊程過於單薄，流行音樂中心及駁二等景點興起，應增加停泊點，以水上公車概念創造更多經濟效益。交通局長張淑娟指出，已新增規畫兩處活動碼頭，計畫送國發會審查中。

民進黨議員李雅慧表示，國外巴黎塞納河發展公車式遊船，停靠點很多，國內日月潭觀光船停告三站，經濟效益都很不錯。相形之下，愛之船路線太單一，只有停靠國賓站跟仁愛站兩處，在整題遊程中顯得單薄，無法成為水上公車。

李雅慧說，愛河附近的高雄流行音樂中心、駁二、大港橋等景點都很有特色，愛之船應該要增加停泊點，提高遊客搭乘意願，同時擴大遊船的經濟效益。

交通局長張淑娟答詢說，愛之船有駛入第三船渠，但無合適停泊點，市府已提出高雄港渡輪碼頭服務設施建設計畫，準備在珊瑚礁群及大港倉增設兩處活動碼頭，相關計畫送航港局初審通過，送入國發會審查中。