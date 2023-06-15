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台電屏東處自募6萬元 購烏克麗麗傳愛偏鄉課輔班

中央社／ 屏東縣15日電

台電屏東處有感於教育資源城鄉差距，在處長饒祐禎號召下，募集新台幣6萬元，採購烏克麗麗、教學行動擴音器等，今天送愛到偏鄉課輔班，傳遞社會溫馨面。

台電屏東區處除穩定供電外，有感於教育資源的城鄉差異，訪查原鄉課後輔導班的學習資源需求，在台電屏東區處長饒祐禎的號召下，共募集6萬元採購物資，今天陸續送往課輔班。

物資分別送往瑪家鄉沿山百合課輔班、泰武鄉平和部落課後照顧班，最遠處深入到與台東縣毗鄰的獅子鄉內文部落捐贈所需物資，包括教學行動擴音器1台、音樂教具烏克麗麗15把及40人份電鍋、餐具120組，讓孩童在課輔班用餐及增進音樂素養。

饒祐禎表示，自4月6日到任屏東後，陸續走訪各鄉鎮巡查供電線路，同時也發現原住民部落教育資源相對不足，尤其多有人口外流及隔代教養情形。課輔班除了課業上的輔導，也肩負孩童的品格養成及部落文化傳承，物資捐贈也為原民孩童成長盡心力。

獅子鄉內文課後陪讀班老師邱秀妹說，感謝台電屏東區處貼心贈送的烏克麗麗，讓部落孩童學習音樂，透過表演提升自信心，豐富孩童的成長歷程。

屏東 課輔班 台電 偏鄉

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