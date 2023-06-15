台南芒果大出議員質疑不提中國市場 黃偉哲：願採購是好事

台南市議員周奕齊上午在議會質詢時表示，全台芒果外銷前2名是中國大陸和香港，也是台南芒果外銷重點也是最大宗，但每年市府芒果外銷都只提日本、韓國和紐西蘭，為什麼都不敢提中國和香港？他提醒國家政治對立不要影響到人民生計，要想辦法把水果推銷出去，市長黃偉哲表示，水果產銷最好不要摻雜政治的成分，對於包括芒果或關廟鳳梨，中國大陸願意採購是很好的事情。

周奕齊表示，買賣就像兩個人做生意，如果一直罵對方即使品質再好，人家也不想買了，影響到的是農民的生計，做為大家長，不應該把政治對立炒作到極限，要想到還有多少農民，生意人要做貿易進出口，這是影響全台經濟問題，因政治對立後農產品無法進入大陸但很多包括芒果是透過香港到大陸。

黃偉哲說，今年芒果盛產大陸市場也要想辦法打通，不會放棄中國大陸市場，他認同產銷和政治要分開處理。

周奕齊也提到台南芒果即將上市，因擔心市場重疊，屏東枋山芒果也在搶收，最近傳出有品質差參不齊，多數行口或中盤收購意願下跌，導場芒果價格跟著下降，從5月23日到6月6日從每公斤80多元一直往下跌，台南市政府要提出策略，保護台南果農不受枋山的影響，以穩固市場穩固市場價格。

黃偉哲表示，除加強內外銷的力度外，也要求農民做好產銷履歷，顧好品質，建立台南芒果的品牌，像台南麻豆文旦、關廟鳳梨等，讓消費者可以指定台南芒果。