亞洲首艘電力渡輪故障竟停駛2年 議員怒批何時修好

高雄市議員簡煥宗今在議場質詢時提出，往來旗津-鼓山地區的旗福一號渡輪，2021年1月故障至今未修復，閒置兩年導致運量不足，讓往來居民、遊客往往為了搭渡大排長龍，更嚴重影響周邊交通。質疑高雄市輪船公司毫無作為。

輪船公司董事長黃叔美答詢解釋，因船上德製電池故障，且國內代理公司倒閉無法維修，因此委託台船公司更換動力系統，這兩天進行動力測試無虞後，即可報請航港局核准盡速恢復營運。

簡煥宗說，往來旗津鼓山共有8艘渡輪，其中旗福一號主要是作為觀光使用。但2021年1月起，這艘建置5年的旗福一號卻突然停用，根本不知發生什麼事，也不知要停駛多久何時修好？旗津是熱門景點，假日吸引大批遊客搭渡輪造訪，缺少運輸能量不僅讓搭乘渡輪民眾大排長龍，綿延隊伍更嚴重影響周邊商圈交通。

對此高雄市輪船公司董事長黃叔美說，旗福一號2017年12月建造完成，2018年開始營運，2020年底因原廠德制電池故障不能使用，且代理的台灣公司倒閉無法解開系統數據，以致遲遲無法修復。之後洽詢台船後決定，以更換動力系統的方式來修復。

黃叔美說，這次維修費用為1100萬，現已完成更換動力系統工程，這兩天已進入試航階段，若測試結果安全無虞，就能報請航港局核准復航，近期內就能回歸復航，緩解旗津-鼓山渡輪航線的運輸壓力。

根據交通局資料，旗福一號當時是亞洲第一艘全新電力渡輪，2018年2月5日下水交船加入渡輪營運。而船名取旗福一號和「祈福」同音，有為民祈求神明降福及行船平安涵義。