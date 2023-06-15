高捷林園延伸線土建工程流標半年 議員王耀裕憂心進度

高雄捷運小港林園線可能南延屏東東港，不過土建統包工程去年底流標至今，議員王耀裕今日在議會質詢時關心進度及爭取增設港嘴濕地公園站。市府捷運局長吳義隆指出，林園線土建包工程近期會再次發包，2030年通車目標不變，增站涉及拆屋補償，需增63億預算，仍在評估中，另屏東東港延伸線正進行可行性研究評估作業。

捷運小港林園線起於小港，終點站位於林園工業區，共設七站，全長11.59公里、總經費533億元，今年初機電系統及軌道工程陸續發包出去，機電部分由新加坡科技電子及現代樂鐵組團隊承攬。

高市議員王耀裕質疑，林園捷運土建工程去年12月13日開標，因未達3家流標至今逾半年，2030年通車時程是否會因此跳票。捷運局長吳義隆表示，土建設計需要使用機電與軌道參數，因應原物料上漲，土建招標策略已擬定，近期可公告，預定今年底決標與動土，對通車時間有信心。

王耀裕也建議，Ｌ5站（港子埔）、Ｌ6站（林園）距離長達兩公里，其他站的距離僅1公里左右，區域內有學校及醫院，人口也集中，建議增設田厝路、港嘴濕地公園站，便利鄉親搭乘也可發展海岸生態觀光；高捷林園延伸屏東東港的規畫進度為何，很多人關心。

吳義隆說，Ｌ5、Ｌ6之間若要增站，明挖會拆16棟房舍、穿越63棟房舍，近600公尺拆屋補償導致成本增加63億預算，為了不影響土建招標期程，所以兩案併行，土建招標與設站檢討同時進行，希望盡量不要拆屋，不要鑽地底。

針對高捷延伸東港部分，吳義隆說，屏東整體路網已經核定，林園延伸東港是四條路線的第一優先，高市府代發包，屏縣府正進行可行性研究。