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屏東暑假推工作犬陪親子共學 體驗生命教育意義

中央社／ 屏東縣15日電

暑假即將到來，屏東縣政府在期間將推出10場次的「療癒狗狗日」親子系列外展活動，其中有6場將有工作犬陪親子共學，一起體驗生命教育意義，今天起已開始受理報名。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，九如托育資源中心與國立屏東科技大學工作犬訓練中心共同合作，在今年暑假期間推出「療癒狗狗日」親子系列外展活動，活動總計10場次，活動地點分別在鹽埔鄉、里港鄉、高樹鄉。

其中，有6場次將由訓練有素的工作犬，陪同6歲以下小朋友及家長進行活動，內容包含「聽你念書的狗狗」繪本陪讀、「狗狗小學堂」親子共學，以及「狗狗跑跳碰」戶外互動遊戲。

縣府表示，除了能讓參與活動的親子有難忘的回憶與生命教育的體驗，同時期望藉由過程參與，促進親子互動並提升家庭溝通及教養能力。活動採報名制，今天起已經開始受理報名（報名網址：https://forms.gle/hFAvKK8DVAo2Q5UU6）。

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