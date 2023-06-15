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鼓勵「增產」發2萬生育津貼 屏東縣議員認效益不大仍予肯定

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府為鼓勵縣民「增產」，上月15日起發放生育津貼每胎2萬元，溯及1月1日出生新生兒，1至5月出生登記數1642人，各戶政事務所半個月內即受理1176件，達71.6%。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為鼓勵縣民「增產」，上月15日起發放生育津貼每胎2萬元，溯及1月1日出生新生兒，1至5月出生登記數1642人，各戶政事務所半個月內即受理1176件，達71.6%。圖／屏東縣政府提供

屏東縣人口持續衰退，去年減逾5000人，創下連續21年人口數下滑紀錄，縣府為鼓勵縣民「增產」，上月15日起發放生育津貼每胎2萬元，溯及1月1日出生新生兒，1至5月出生登記數1642人，各戶政事務所半個月內即受理1176件，達71.6%，且和各鄉鎮市既有的生育津貼不衝突，以恆春鎮為例，每胎最高可領5萬元；縣議員多認為單項式補助效益不大，但也給予肯定甚至要求加碼。

縣府民政處長說，生育津貼短短半月內就有逾七成家長的申請，申請相當熱絡，提醒只要出生當日，父或母已設籍並實際居住本縣滿1年，且申請補助時新生兒與父或母持續設籍未遷出，即可申請，期限為出生次日起半年內，縣府也加快處理速度，5月申請案件已於6月初入帳，並且和各鄉鎮市既有發放的生育津貼不衝突。

生育津貼每胎2萬元新政策，縣府編列8000萬元預算，在議會總質詢時也成為議員關注的議題；縣議員蔣月惠認為，1胎2萬元的誘因太少，建議1胎發20萬，相信「重賞之下必有勇夫」，且加碼到20萬元，「絕對會上全國新聞」，很多人會想快點生子；對此，縣長周春米說，每胎20萬聽起來是很開心，但預算要提高到8億元，這部分還要努力。

縣議員梁育慈對生育津貼政策給予肯定，但認為單項式補助效益不大，應配合相關托嬰、托育的育兒政策，外界說前縣長潘孟安是長照王，建議周春米走出自己的路，當個生育王、育兒王；縣議員洪明江說，母親生育辛苦，所以發給生育津貼；父親工作辛苦是否要發工作津貼、學生學習辛苦是否有學習津貼，發現金給人民是最差的政府，應讓人民買得起房、工作穩定，自然有人願意生養，希望台灣不要成為「獎金國」。

對屏東縣人口長期衰退，周春米說，縣府近年積極招商，增加就業機會、營造育兒友善環境等措施，新推的生育津貼外，縣府跨局處整合相關福利與衛教資訊推出育兒手冊，包含孕媽咪產後衛教諮詢、托育費用補助、到宅母嬰照護月嫂服務、孕婦產檢交通補助、共融遊戲場等多項政策，提供新生兒父母友善育兒政策完整資訊。

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