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議員要求落實長照稽核 陳其邁：監督機制會同步配套

聯合報／ 記者楊適群徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員劉德林要求市府加強長照巷弄站稽核，防止不肖業者虛設每年從政府搬走大筆公帑。記者楊適群／攝影
高雄市議員劉德林要求市府加強長照巷弄站稽核，防止不肖業者虛設每年從政府搬走大筆公帑。記者楊適群／攝影

高雄市議員劉德林今質詢指出，長照2.0政策上路後，業者爭相設立長照Ｃ級巷弄站。但因衛生局僅以書面審核，過程鬆散監督考核也沒有落實，質疑恐被少數不肖業者當成「吸金工具」，利用人頭設置巷弄站，每年從政府搬走大筆公帑。對此高雄市長陳其邁說，公費補助項目查核要更嚴謹，指示衛生局和社會局儘速完善監督查核機制，以防不肖業者藉長照名義偷鑽漏洞。

劉德林說，設立一個站一年補助140萬，從2017年至今已設立500多處巷弄長照站，其中包含衛生局管轄的Ｃ級巷弄站和社會局的社區照顧關懷據點（據點Ｃ），總經費約5億。但衛生局在審核Ｃ級巷弄站僅以書面審方式進行，甚至傳出有人設置十多家巷弄站，衛生局是否落實監督考核巷弄站的營運狀況。

劉德林表示，根據資料，衛生局110年有查處到11處違規已經終止合約，111年有34處，另有5處移送地檢署偵辦並終止契約，今年至今已查處到63處違規。社會局110年至111年共查處7處違規及終止契約；112年查處計9處，其中1處停止補助，1處進入司法程序，其餘7處停止辦理。顯示疑有不肖業者已將巷弄站長照當成「吸金工具」，更質疑是否有內神通外鬼導致虛設狀況不斷發生。

衛生局長黃志中說，確實查到有開課但沒人去上課或經費申報不實的狀況，且已啟動政風專案調查。副市長林欽榮也表示，會訂出SOP監督機制，有周報有月報落實監督查核Ｃ據點的工作。

市長陳其邁說，目前台灣長照最大問題是如何提升服務量能，要找合適符合需求和規定的地點設置巷弄站，對衛生局社會局來說是很大挑戰。後續監督機制也一定要同步配套，會請職責部門及外部醫療、社福專家一起研議，共組監督小組加強稽查。

高雄市長陳其邁說，會請職責部門及外部醫療、社福專家一起研議，共組監督小組加強稽查。記者楊適群／攝影
高雄市長陳其邁說，會請職責部門及外部醫療、社福專家一起研議，共組監督小組加強稽查。記者楊適群／攝影

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