紫斑蝶湧現大崗山 藝術家創作告示牌護蝶

近日有民眾發現大崗山前往一線天的小徑上出現大量紫斑蝶，紀錄片導演詹家龍偕行動藝術家林俐貞製作告示牌，請民眾不要搖晃樹木，打擾紫斑蝶休憩。

高雄市農業局發布新聞稿表示，紀錄片「消失的紫斑蝶」導演詹家龍近日至大崗山一線天勘查，確實發現紫斑蝶大爆發的難得景象。在一年中就這幾週可以看見這麼壯觀的紫斑蝶，秋天後就會開始遷徙到茂林去越冬。

詹家龍說，小紫斑蝶幼蟲寄主植物為桑科的盤龍木，大崗山盤龍峽谷一線天是小紫斑蝶很重要的繁殖地，自己觀察此繁殖地已7年之久，但最近可看見的群蝶飛舞的景象是可遇不可求的，相當珍貴。

高雄市農業局表示，紫斑蝶是美麗神奇的昆蟲，牠們會為了繁殖、度冬等在島內長途遷徙。希望能促成民間和公部門共同合作，在大崗山生態園區廣植蝴蝶的蜜源和食草植物、樹立相關的解說牌，讓此地成為開放式蝴蝶園。

小紫斑蝶主要分布在南台灣的低海拔山區，展翅後約有5至7公分。前翅腹面中央有一枚白色斑點，體型是台灣紫斑蝶屬中最小，翅形近似圓翅的紫斑蝶；雄蝶前後緣呈弧形突出，後翅背面中室附近有一片灰褐色性斑；雌蝶前翅後緣則呈一直線。

農業局呼籲，歡迎民眾最近把握時機賞蝶，但千萬不要搖晃樹幹、干擾蝴蝶、攀折樹木，更不要噴灑農藥、捕捉蝴蝶，讓這些美麗的嬌客安心安全繼續繁衍，讓大家每年都能再見這些美麗的蝴蝶。